İsrail Cibaliya saldırılarında en az 100 kişi yaşamını yitirdi

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Gazze Şeridi'nde bulunan sağlık yetkililerinin aktardığı bilgileri paylaştı. Habere göre Cibaliya bölgesine düzenlenen saldırılarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Saldırılardan yaralanan 20 kişinin bulunduğu da ulaşan bilgiler arasında yer aldı.





İsrail Gazze'de mülteci kamplarına saldırılarına devam ediyor. 2 mülteci kampına yönelik yapılan saldırılarda 47 Filistinlinin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı. İsrail güçleri Meşru Beyt Lahya'dan ardında enkaz bırakarak bölgeyi terk etti. Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 90 kişiyi alıkoyarak geri çekildiği belirtildi. Bölgede bulunan Gazzeli sağlık yetkilileri saldırılar sonucunda en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.