İsrail'de 2 Yılda Gazze Operasyonlarına Katılan 20 Binden Fazla Asker Tedavi Gördü

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Bölümü verileri son iki yılda Gazze Şeridi'ndeki operasyonlara katılan en az 20 binden fazla askerin tedavi gördüğünü açıkladı.

Yaralanma türleri ve demografi

Bakanlık verilerine göre, tedavi gören askerlerin %45'i fiziksel yaralanma kaynaklı, %55'i psikolojik vakalar şeklinde sınıflandı. Yaralananların yarısını 30 yaşın altındaki askerler oluşturdu; bunların %92'si erkek ve %64'ü yedek asker olarak kayıtlara geçti.

Bütçe, kapasite ve öngörüler

Rehabilitasyon Bölümü'nün bütçesi son iki yılda %53 artarak 8,3 milyar yeni İsrail Şekeli'ne (yaklaşık 2,5 milyar ABD doları) çıktı. Bunun 4,1 milyar şekel'inin (yaklaşık 1,25 milyar ABD doları) ruh sağlığı tedavisine ayrıldığı belirtildi.

Tahminlere göre, 2028 yılına kadar bu bölümde 50 bini ruh hastalıkları olmak üzere 100 bin yaralının tedavi edilmesi öngörülüyor. Her ay ortalama bin kadar yaralı askerin rehabilitasyon bölümüne kabul edildiği; ancak 750 hasta başına bir sağlık çalışanı düşmesi nedeniyle sistemde sıkıntılar yaşandığı aktarıldı.

Ağır yaralanma ve engellilik verileri

Tedavi görenlerin %9'unun ağır-orta düzeyde yaralandığı, 56 kişinin engelli, 16'sının felçli olduğu, 99 kişinin ampute edilip protez takıldığı bildirildi.

Savaşın insani bilançosu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 871 Filistinli hayatını kaybetti, 164 bin 610 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 12 bin 321 kişi yaşamını yitirdi, 52 bin 569 kişi yaralandı. Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana insani yardım dağıtım bölgelerinde yaşanan sistematik saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 494, yaralıların sayısı 18 bin 135 olarak kaydedildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığı; Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurduğu bildirildi.