İsrail'de Aşırı Sağcı Bakan Ben-Gvir İstifasını Açıklarken Çarpıcı İddialarda Bulundu

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Netanyahu'nun koalisyonda kalması için ikna çabalarını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 00:31
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 00:31
İsrail'de Aşırı Sağcı Bakan Ben-Gvir İstifasını Açıklarken Çarpıcı İddialarda Bulundu

İsrail'de Aşırı Sağcı Bakan Ben-Gvir İstifasını Duyurdu

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu ile arasında geçen çarpıcı görüşmeleri açıkladı. Ben-Gvir, Netanyahu'nun kendisini koalisyonda kalmaya ikna etmek amacıyla Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi görevden alma teklifinde bulunduğunu öne sürdü.

Gazze Ateşkesi ve İstifa Kararı

Ben-Gvir, Gazze'de korunan ateşkesin devreye girmesiyle hükümetten istifa edeceğini belirtmişti. Kanal12 televizyonuna verdiği röportajda, Netanyahu'nun kendisini ikna etmek için birçok vaatlerde bulunduğunu ifade etti.

Televizyondaki açıklamalarında, Netanyahu’nun işgal altındaki Batı Şeria'da daha fazla yerleşim yeri kurulması teklifinde bulunduğunu ve bunun yanı sıra Genelkurmay Başkanı Halevi'nin görevden alınacağına dair vaatler verdiğini dile getirdi. Ben-Gvir, Netanyahu'nun bu hamleyi kendisi adına gerçekleştireceğini açıkladığını aktardı.

Başbakanlık İddiaları Yalanladı

İsrail Başbakanlık Ofisi, Ben-Gvir'in iddialarını kesin bir dille reddetti ve buna karşın koalisyonda kalması için herhangi bir vaatte bulunulmadığını açıkladı.

Koalisyon İçi Tartışmalar

Ben-Gvir'in daha sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında, Netanyahu’nun ateşkesin ikinci aşaması sonrası Gazze’ye saldırılara dönüş yapacağına dair kesin bir ifade kullanmadığını belirtti. Ayrıca, koalisyon ortağı Bezalel Smotrich'e, bu teslim olma anlaşmasının ikinci aşamasını engellemesi konusunda destek çağrısında bulundu.

Defansif Yanıtlar ve Açıklamalar

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ben-Gvir'in Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili iddialarını yalanladı ve bunun siyasi meselelerle bir ilgisi olmadığını vurguladı.

Ben-Gvir ayrıca, anlaşmanın hayata geçmesi durumunda Yahudi Gücü Partisi’nin hükümetteki diğer üyeleriyle birlikte istifa edeceğini ifade etti. Smotrich, ateşkesin sona ermesinin ardından Gazze'ye saldırılar düzenlenmesi gerektiğini savundu.

Ateşkesin Uygulama Tarihi

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak saat 08.30'da (TSİ 09.30) uygulamaya geçecektir. Netanyahu, ateşkesi 'geçici' olarak nitelendirirken, savaşın önemine dikkat çekti.

Ben-Gvir'in yaptığı bu açıklamalar, İsrail hükümetinin içindeki gerginliklerin ve aşırı sağ politikaların etkisini gözler önüne seriyor.

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