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İsrail'de Asker Ailelerinden Netanyahu'ya Gazze Saldırılarına Son Ver Çağrısı

İsrailli asker aileleri, Netanyahu’ya Gazze saldırılarını durdurma ve esir takası için mektup yazdı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 19:51
İsrail'de Asker Ailelerinden Netanyahu'ya Gazze Saldırılarına Son Ver Çağrısı

İsrail'den Netanyahu'ya Sert Çağrı

İsrailli askerlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik yaptıkları çağrıda, Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırıların derhal sonlandırılmasını ve esir takası yapılmasını talep etti.

Ailelerden Gelen Mektup

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, yaklaşık 800 İsrailli askerin ailesi, Netanyahu’ya bir mektup göndererek, Tel Aviv ile Hamas arasında bir esir takası yapılması gerektiğini vurguladı.

Ailelerin mektubunda, Netanyahu’nun siyasi kariyeri ve kişisel çıkarları doğrultusunda Gazze saldırılarına devam ettiğine dair iddialar dikkat çekti. Mektupta, "Rehineleri ve askerleri terk ettiğinizi iddia ediyor ve rehinelerin serbest bırakılması ile savaşın sona ermesi için bir anlaşma talep ediyoruz," ifadelerine yer verildi.

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