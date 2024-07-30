İsrail'de Askeri Mahkeme ve Cinsel İşkence Suçlamaları Üzerine Protestolar

İsrail'de Protesto ve Askeri Mahkeme Gelişmeleri

İsrail askeri mahkemesi, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezinde, bir Filistinli esire cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 9 asker için dava sürecini başlattı. Bu gelişmenin hemen ardından aşırı sağcı gruplar, askeri savcılığı protesto etmek amacıyla mahkeme önünde toplandı.

Gümüş Yapı ve Askeri Güvenlik Önlemleri

Protestolar, kuzeydeki Beit Lid askeri üssünde yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. İsrail ordusu, mahkeme alanının çevresini bariyerlerle kapatırken, birçok asker ve polis birliği de bölgeyi güvence altına aldı.

Askerlerden Reddetme ve Protesto

Dava süreci sırasında, askeri mahkeme savunma temsilcileri, gözaltına alınan askerlerin savcılık tarafından yöneltilen suçlamaları reddettiğini ve soruşturmayla işbirliği yaptıklarını belirtti. Savunma, ayrıca askerlerin kimliklerinin gizli tutulmasını talep etti.

Protesto Mesajları

Gösterilere katılan Mike Ben Yakov, İsrail ordusunda köpek timinde görevli olduğunu belirterek, "Hamas'ın bir teröristinin suçlamasına karşı 9 askerin ifadesinin daha geçerli olduğunu" ifade etti. Ben Yakov, "Bu askerlerin hapse girmesi, İsrail'in uluslararası alanda iyi görünme çabasının bir parçası" olduğunu savundu.

İşkence İddiaları ve Sde Teiman Gözaltı Merkezi

Sde Teiman gözaltı merkezinin daha önceki raporlarda da işkenceler ile gündeme geldiği ifade ediliyor. New York Times tarafından yayınlanan bir haberde, burada tutulan Filistinlilerin insanlık dışı muameleye maruz kaldığı iddialarına yer verilmişti.

Sessiz Gözaltı ve İşkence İddiaları

Buna ek olarak, gözaltında tutulan Filistinlilerin, açık alanlarda saatlerce gözleri kapatılarak ve elleri kelepçeli şekilde oturtulduğu belirtilmişti. Serbest kalan bazı Gazze'li tutuklular, burada yaşadıkları işkenceleri detaylandırmıştı.

Askere Destek ve Tartışmalar

Askerlerin askeri mahkemeye çıkarılmaması gerektiğini savunan diğer İsrailli göstericiler, bu askerlere madalya verilmesi gerektiğini dile getirdi. Bir gün içerisinde iki askeri üsse baskın düzenlenmesi ve artan aşırı sağcı eylemler, ülkede yoğun tartışmalara yol açtı.