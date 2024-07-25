İsrail'de Beyin Yiyen Amip Endişesi: Sağlık Kuruluşlarına Yoğun Başvuru

İsrail'de Beyin Yiyen Amip Paniği

İsrail'de bir kişinin 'beyin yiyen amip' yüzünden hayatını kaybetmesi ve bir çocuğun benzer bir şüpheyle hastaneye kaldırılması sonrası, sağlık kuruluşlarına 100'den fazla kişi başvuruda bulundu.

Söz Konusu Durum

Yerel basında yayınlanan bilgilere göre, İsrail'in kuzey bölgesinde bir su parkında bulunan 2 kişi "Naegleria fowleri" adlı amipin tespit edilmesiyle dikkat çekti. 25 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiği, 10 yaşındaki çocuğun ise durumu ağır olduğu ve hastane tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığının Önlemleri

İsrail Sağlık Bakanlığı, bu su parkının derhal kapatılmasını talep etti. Ayrıca, son iki hafta içinde bu parkı ziyaret eden vatandaşlardan, ateş, baş ağrısı veya bulantı gibi belirtiler gösterenlerin sağlık kuruluşları ile iletişime geçmeleri istendi. Bu uyarı sonucunda, 100'den fazla kişi sağlık hizmetlerine başvurdu.

Uzmanlar, "Naegleria fowleri" adlı amipin burundan beyne geçebildiğine dikkat çekmekte. Bu amip türünün bulaştığı kişilerin hayatta kalma ihtimalinin oldukça düşük olduğu ifade edildi.