Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail'de Beyin Yiyen Amip Endişesi: Sağlık Kuruluşlarına Yoğun Başvuru

İsrail'de beyin yiyen amip nedeniyle bir ölüm gerçekleşti, 100'den fazla kişi hastaneye başvurdu.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 16:36
İsrail'de Beyin Yiyen Amip Endişesi: Sağlık Kuruluşlarına Yoğun Başvuru

İsrail'de Beyin Yiyen Amip Paniği

İsrail'de bir kişinin 'beyin yiyen amip' yüzünden hayatını kaybetmesi ve bir çocuğun benzer bir şüpheyle hastaneye kaldırılması sonrası, sağlık kuruluşlarına 100'den fazla kişi başvuruda bulundu.

Söz Konusu Durum

Yerel basında yayınlanan bilgilere göre, İsrail'in kuzey bölgesinde bir su parkında bulunan 2 kişi "Naegleria fowleri" adlı amipin tespit edilmesiyle dikkat çekti. 25 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiği, 10 yaşındaki çocuğun ise durumu ağır olduğu ve hastane tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığının Önlemleri

İsrail Sağlık Bakanlığı, bu su parkının derhal kapatılmasını talep etti. Ayrıca, son iki hafta içinde bu parkı ziyaret eden vatandaşlardan, ateş, baş ağrısı veya bulantı gibi belirtiler gösterenlerin sağlık kuruluşları ile iletişime geçmeleri istendi. Bu uyarı sonucunda, 100'den fazla kişi sağlık hizmetlerine başvurdu.

Uzmanlar, "Naegleria fowleri" adlı amipin burundan beyne geçebildiğine dikkat çekmekte. Bu amip türünün bulaştığı kişilerin hayatta kalma ihtimalinin oldukça düşük olduğu ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

52 belediyeden KPSS'siz dev işçi alımı! Bekçi, temizlikçi, şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi..

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!