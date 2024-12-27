DOLAR
35,21 -0,13%
EURO
36,7 0,2%
ALTIN
2.973,56 0,14%
BITCOIN
3.410.201,39 -1,31%

İsrail'de Bıçaklı Saldırıda 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

İsrail'in Herzilya kentinde bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 80 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:58
İsrail'de Bıçaklı Saldırıda 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

İsrail'de Bıçaklı Saldırı!

İsrail'in Herzilya kentinde meydana gelen üzücü bir olayda, 80 yaşındaki bir kadının bıçaklanarak ağır yaralandığı bildirildi. Olay sonrası hastaneye kaldırılan kadının burada yaşamını yitirdiği açıklandı.

Olayın Detayları

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, bıçaklı saldırı Tel Aviv yakınlarındaki Herzilya'da gerçekleşti. Saldırı sonrası güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan, gözaltına alındı.

Sağlık kaynakları, ağır yaralı olarak Tel Aviv'deki bir hastaneye kaldırılan kadının, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini belirtmekte. Bu olay, bölgedeki güvenlik kaygılarını bir kez daha gündeme getirmiş durumda.

Yetkililer, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Kızılay'dan Kırıkkale'de Aşevi Açılışı: Günde 1 Milyon Kişiye Yemek İmkanı
2
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erken Seçim Tarihini Açıkladı
3
Fas Açıklarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 69 Kayıp
4
NATO, Baltık Denizi'nde Askeri Varlığını Artıracak
5
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Kaçakçılıkla Mücadele: 155 Samur Postu ve 239 Akıllı Telefon Ele Geçirildi
6
İzmir'de Trajik Kazada Hayatını Kaybeden Liseli Yağmur Özçelebi'nin Müzikal Anıları
7
Bursa'da Araçta Bıçaklama Olayı: Genç Hayatını Kaybetti

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor