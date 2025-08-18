DOLAR
İsrail'de Hükümet Karşıtı Genel Grev: Protestolara 1 Milyondan Fazla Katılım

İsrail'de hükümetin Gazze planına karşı düzenlenen genel grev ve protestolara 1 milyondan fazla kişi katıldı; esir takası talebiyle gösteriler sürecek.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 00:31
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 00:31
İsrail genelinde, hükümetin Gazze Şeridi'ni işgal planı yerine esir takası anlaşması imzalaması talebiyle düzenlenen genel grev ve protestolara 1 milyondan fazla kişinin katıldığı bildirildi.

Gösterilerin Seyri ve Talepler

İsrailli esir ailelerinin oluşturduğu çatı platformu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde düzenlenen gösteri, yürüyüş ve etkinliklere bir milyondan fazla kişinin iştirak ettiği kaydedildi. Açıklamada, Tel Aviv'deki Rehineler Meydanı'ndaki faaliyetlerin sona ermesinin hareketin bittiği anlamına gelmediği, Hamas elindeki esirler serbest bırakılana kadar protesto ve eylemlerin devam edeceğinin vurgulandığı belirtildi.

Dün sabah genel grev nedeniyle hayati tesisler ve büyük şirketler kapanırken, yüzlerce özel kurum, belediye ve kuruluş greve katıldı. İsrail medyası grevin ülke genelinde ulaşımı aksattığını, özellikle tren seferlerinin durma noktasına gelmesiyle ciddi trafik sıkışıklıklarının yaşandığını aktardı.

Göstericiler pankartlarda 'Hükümetin rehineleri kurban etmesine izin vermeyeceğiz.' ifadelerini taşırken, Kanal 12 Tel Aviv'deki merkezi mitinge on binlerce kişinin katıldığını duyurdu. Protestocular taleplerini, 'ateşkes pahasına bile olsa' esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir takas anlaşması şeklinde yineledi.

Siyasi Suçlamalar ve Müzakere İddiaları

Muhalefet ve esir aileleri Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, iktidarda kalma ısrarı ve koalisyonu feshetmeyi reddetmesi nedeniyle Hamas ile müzakereleri sabote etmekle suçluyor. Hamas ise defalarca, savaşın sona ermesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirleri toplu halde serbest bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de 20'si hayatta olmak üzere 50 İsrailli esir bulunduğunu tahmin ediyor.

İnsan Hakları ve Gazze'deki Kayıplar

Öte yandan insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde 10 bin 800'den fazla Filistinli açlık, işkence ve tıbbi ihmal nedeniyle ağır koşullarda tutuluyor; yüzlercesi yaşamını yitirdi.

İsrail'in ABD desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü saldırılar, Uluslararası Adalet Divanı'nın tüm uyarılarına rağmen katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme ile devam ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 61 bin 944 Filistinli öldü, 155 bin 886 kişi yaralandı. Ayrıca 9 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edilmiş durumda. Kıtlık nedeniyle de 251 kişi (108'i çocuk) hayatını kaybetti.

