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İsrail'de İran İçin Casusluk İddiası: İki Kişi Tutuklandı

İsrail, İran için casusluk yaptığı iddia edilen bir çiftin tutuklandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 12:02
İsrail'de İran İçin Casusluk İddiası: İki Kişi Tutuklandı

İsrail'de Casusluk Skandalı

İsrail'in Lod kentinde, "İran için casusluk yaptığı" iddia edilen bir çift tutuklandı. Solidarite Şin-Bet ile yerel polis, Rafael ve Lala Guliyev'in, ülkede güvenlik ile ulusal altyapıya dair gizli bilgiler topladığını açıkladı.

İlk İddialar

Açıklamada, Rafael Guliyev'in, Mossad dahil çeşitli güvenlik birimlerine dair bilgiler edinmeye çalıştığı ve ayrıca İran'ın olası saldırı planları hakkında bilgi almak amacıyla, Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (INSS) çalışanı bir akademisyeni izlediği ifade edildi.

Bağlantılar ve Tehditler

Rafael'in, İran'daki bağlantılarının, ondan bir suikastçı bulmasını talep ettiği de belirtilerek, durumun ciddiyeti vurgulandı.

Önceki Tutuklamalar

21 Ekim tarihinde, İsrail savcılığı, "İran için casusluk yaptıkları" gerekçesiyle toplamda 7 kişinin tutuklandığını duyurmuştu.

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