İsrail'de Netanyahu'nun Yardımcısı Gizli Belgeleri Sızdırmaktan Suçlandı

İsrail'de Gizli Belgelerin Sızdırılması Skandalı

İsrail, Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı Eliezer Feldstein’ın "gizli belgelerin sızdırılması" olayında gözaltına alınmasının ardından büyük bir krizin eşiğinde. Feldstein, "ulusal güvenliği tehlikeye atmakla" suçlanıyor.

Feldstein Hakkında Suçlamalar

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, Feldstein, gizli bilgileri ifşa etme amacıyla toplanan ham istihbarat verileri de dahil olmak üzere İsrail Askeri İstihbarat Direktörlüğü (Aman) tarafından sağlanan son derece gizli bilgilere erişim sağlamakla suçlanıyor. Yayınlanan belgelere göre, gizli bilgiler, İsrail askeri sansürünün yasaklamasına rağmen yabancı bir medya kuruluşuna servis edildi.

İddiaya göre, bu eylem, Feldstein'ın bilgisi dâhilinde gerçekleştirilmiş ve rehine durumu ile ilgili İsrail kamuoyundaki söylemi etkilemeyi hedeflemiştir.

Diğer Suçlamalar ve Gözaltılar

Feldstein’a yöneltilen suçlamalar arasında, gizli bilgi ifşası, gizli bilgilerin devlet güvenliğine zarar verme amacıyla saklanması ve adaleti yanıltma bulunmaktadır. Soruşturma kapsamında, Feldstein dışında başka bir İsrailli istihbarat subayı da hırsızlık, gizli bilgileri ifşa etme ve adaleti yanıltmaktan dolayı gözaltına alındı. Toplamda 5 kişi bu soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Belge Sızıntısının Detayları

Söz konusu belgeler, Hamas'a ait olup, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla Başbakanlık Ofisi tarafından yabancı basına sunulmuştu. Bu belgeler, Alman Bild ve İngiltere merkezli The Jewish Chronicle gazetelerinde yer bulmuştu.

Haberlerde, İsrail ordusunun Gazze’de ele geçirdiği belgeler aracılığıyla Yahya Sinvar’ın, İsrailli esirleri Mısır üzerinden Gazze dışına kaçırmayı planladığı iddia ediliyordu. Bild gazetesinde ise, Hamas’ın psikolojik harp taktiği olarak esir takası ve ateşkes görüşmelerini uzatma planları ortaya konulmuştu.

Güvenlik Teşkilatında Gerginlik

İsrail basınında, bu olayın güvenlik teşkilatında büyük endişelere ve öfkeye yol açtığı, bunun da Netanyahu ve yakın çalışma arkadaşları ile askeri yetkililer arasında gerginliği artıracağı öne sürüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.