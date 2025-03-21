İsrail'de Şin-Bet Direktörü Ronen Bar Görevden Alındı!

Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, Başbakan Netanyahu'nun temelsiz iddialarla görevden aldığını açıkladı. Soruşturma sürecine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 03:38
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 03:38
İsrail'de Şin-Bet Direktörü Ronen Bar Görevden Alındı!

Ronen Bar, Görevden Alındığını Açıkladı

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisini temelsiz iddialarla görevden aldığını duyurdu. Bar, görevden alınmasının oylanacağı hükümet toplantısında katılmayı reddettiğini belirterek, bu toplantının İsrail yasalarına aykırı olduğunu ifade etti.

Bar'ın İddialara Yanıtı

Netanyahu'nun, kendisi ile arasında güvensizlik sorununa dayandığını öne sürdüğü iddialara karşı çıkan Bar, "Benim liderliğimdeki Şin Bet ile Başbakan arasında yoğun ve etkili bir işbirliği oldu." diye belirtti. Bar, ayrıca Netanyahu'nun görevden alınma gerekçelerini somut örnekler ile destekleyemediğini vurguladı.

Yine Bar, Netanyahu'nun güven eksikliği iddialarının geçerli bir dayanağı olmadığını, asıl amacının Gazze'de ateşkes müzakerelerini anlaşmaya varmadan yürütmek olduğunu savundu.

Yabancı Çıkarları ve Soruşturma İddiaları

Bar, mektubunda, Netanyahu'nun yakın danışmanlarının Katar'dan paravan şirketler aracılığıyla para aldığı yönündeki Şin-Bet soruşturmasına değindi. "Önemli soruşturma adımları atılıyor. Ancak ani ve aceleci bir görevden alma yoluyla aksatılıyor." diyen Bar, kararın yabancı çıkarlar ve çıkar çatışması ile bağlantılı olduğunu ifade etti.

Katargate Skandalı

"Katargate" skandalı, Katar'dan Netanyahu'nun seçim kampanyasına aktarıldığı iddia edilen milyonlarca dolarla başlamıştı. Bar, Netanyahu'nun pozisyona zarar verirken, soruşturma sonucunu tehlikeye atacak bir mesaj verdiğini belirtti.

İsrail’in Siyasi Giderek Kötüleşen Durumu

Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki sürpriz saldırısının ardından, İsrail'de devletin zirvesinde karşılıklı suçlamalar sürerken, Bar görevden alınan 7. kişi oldu. Netanyahu, Bar'ı iddialarıyla ilgili video mesajında “Şin-Bet'e güvendiğini ancak görevden almanın gerekli olduğunu” savundu. Ayrıca, bağımsız bir kurum olarak kabul edilen Şin-Bet'in direktörünün ilk kez böyle bir duruma düştüğü ifade ediliyor.

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