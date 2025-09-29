İsrail'de Trump'ın Gazze Planını Destekleyen Afişler Asıldı

İsrailli aktivistler, ülkenin çeşitli caddelerine, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tel Aviv ile Hamas arasında muhtemel bir esir takası anlaşmasına ilişkin planını destekleyen afişler astı.

Afişleri, güvenlik, siyaset ve ekonomi alanlarında görev yapmış 120’den fazla eski üst düzey yetkilinin bulunduğu siyasi bir girişim olan İsrail Bölgesel Güvenlik Koalisyonu hazırladı. Afişlerde İngilizce olarak, “Sayın Başkan (Trump), İsrail planınızı destekliyor, anlaşmayı yapın." ifadeleri yer aldı.

Dev afişlerde Donald Trump’ın yanı sıra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın fotoğrafları kullanıldı.

Trump'ın Gazze planı

Basına sızan bilgilere göre planın kabulü halinde Hamas ve İsrail anlaşmayı onayladıktan sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra Gazze’deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.

Plan, Gazze’nin teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetileceğini, güvenliğin bir barış gücü ile sağlanacağını ve güvenliğin temin edildiği bölgelerden İsrail ordusunun kademeli olarak tamamen çekileceğini öngörüyor.

Geçici yönetimin Gazze’yi, Ramallah yönetimi gerekli reformları tamamladıktan sonra buraya devredeceği belirtiliyor. Plana göre Hamas silah bırakacak; İsrail, bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunmayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere ise izin verilecek.

21 maddelik ateşkes önerisinde, hiçbir Gazzelinin ayrılmaya zorlanmayacağı ve ayrılan herkesin geri dönme hakkına sahip olacağı vurgulanırken, plan Gazze'nin yeniden inşası sürecinde bölge halkının geçici olarak nereye yerleştirileceğine dair bir açıklama içermiyor.

Ayrıca mevcut planda, Gazze'deki enkaz çalışmalarının kimin tarafından yapılacağı ve maliyetinin kime yükleneceği bilgilerine yer verilmiyor.

ABD'nin önerisine göre, İsrail 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı 250 müebbet hapis cezası mahkumunu ve 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak; esirken hayatını kaybeden her bir İsrailliye karşılık 15 Gazzelinin cenazesini iade edecek.