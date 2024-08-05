İsrail'de Ultra Ortodokslardan Zorunlu Askerlik Protestosu

İsrail'de Askerlik Zorunluluğuna Tepki

İsrail'in Tel Aviv yakınlarında yüzlerce Ultra Ortodoks (Haredi) erkek, zorunlu askerlik uygulamasına karşı protesto gösterisi düzenledi. Protestocular, Tel Hashomer askerlik şubesinin önünde toplandı.

Protesto Gündeminde Neler Var?

Yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, ilk etapta 1200 Haredi erkeğin askerlik şubelerine gitmesi için bir emir yayımladı. Bunun üzerine, Haredi topluluğunu temsil eden protestocular Tel Hashomer'de toplandı. Göstericiler ile hazırlıklı olan güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Ultra Ortodoks bölgelerinde asılan posterlerde, "Yalnızca ilk bin kişi için mücadele etmiyoruz, Tanrı korusun, çocuklarınız da dahil olmak üzere hepimize ulaşacaklar" mesajı yer aldı. Ayrıca, bu posterlerde, İsrail’in kuruluşundan bu yana Haredilere yönelik askere alımlara dair yaşananların "korkunç bir Holokost" olduğu ifade edildi.

Hükümetin Askerlik Uygulamaları

İsrailli bir yetkilinin açıklamalarına göre, Haredi nüfusun yalnızca %30'unun askere kayıt yaptırması bekleniyor. Yetkili, "Hayal kırıklığına uğrayabiliriz ya da hoş bir sürprizle karşılaşabiliriz" yorumunda bulundu.

Geçmişte, İsrail Yüksek Mahkemesi, Haredi nüfusun zorunlu askerlikten muaf tutulmasını öngören yasaları "ayrımcı" ve "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle iptal etmişti. Hükümet, Savunma Bakanlığı aracılığıyla orduya, dini eğitim gören Haredi erkeklerinin zorla askeri hizmete alınmaması yönünde talimatlar veriyor.

Haredi Nüfus ve Yerleşimleri

Harediler, İsrail nüfusunun yaklaşık %12'sini oluşturarak, en fazla Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi ve Bney Brak gibi bölgelerde yoğunlaşmışlardır. Çoğu, dini inançları gereği askere gitmeyi reddetmektedir.

Ulusal savunma yükümlülüğü, kadınlar ve erkekler için toplam 3 yıl. Ancak Harediler, 26 yaşına kadar Tevrat Kursları (Yeşiva) eğitimi alırlarsa askerlikten muaf tutulmakta. Şu anda koalisyon ortağı Haredi partilerin, Tevrat eğitimine ilişkin haklarını güvence altına alacak bir yasa geçirmeye çalıştıkları bildirilmektedir.