İsrail'deki Rus Yahudiler, Kuzey Saldırı Tehditinden Endişeli

Hayfa'daki Rus Yahudi Göçmenlerin Endişeleri

İsrail, İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan gelebilecek kapsamlı bir saldırıya karşı tedbir alırken, Hayfa'da yaşayan Rus Yahudi göçmenler, yeniden bir çatışmanın ortasında kalmış durumda. Daniel Bernard, bölgedeki tehditlerle ilgili olarak, "Ben üç yıl önce Rusya'dan geldim, bir savaştan kaçıp buraya sığındım ve şimdi yeni bir savaş var," diye belirtti.

Lübnan ve İran'dan Gelen Tehditler

Tel Aviv yönetimi, Beyrut'a yapılan hava saldırısının ardından Lübnan Hizbullahı ve İran'dan güçlü bir misilleme bekliyor. Hayfa, stratejik konumuyla bu tehditlerin hedefleri arasında yer alıyor. Haziran ayında, güvenlik yetkilileri, hizbullahın olası misilleme senaryoları hakkında endişe veriyor.

"Burada Güvende Hissetmiyorum"

Bilgisayar teknisyeni Andrei, "Bir savaş olan ülkeden kaçtım. Burada güvende hissetmiyorum," diyerek yaşadığı endişeyi dile getirdi. "Hedefime odaklanamıyorum," şeklinde ekledi. Andrei, başka bir ülkeye göç etmeyi düşünmediğini, burada hayatını inşa etmeye çalıştığını ifade etti.

Gelecek İçin Belirsizlik

İsrailli Rus Yahudileri, potansiyel bir savaş tehdidinin gölgesinde, burada kalıp kalmamayı düşünüyor. Bernard, "Bunu düşünüyoruz. İlk seçenek Rusya St. Petersburg'a dönmek, diğeriyse Avrupa'da bir yere gitmek," diyerek gelecek için belirsizlik yaşadığını aktardı.

Artan gerilim ve yeni çatışma olasılıkları, hem yerel halkı hem de göçmenleri derinden etkiliyor. Geleceğe dair kaygılar, hem kişisel hem de toplum düzeyinde endişeleri artırmakta.