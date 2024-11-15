İsrail'den Dahiye'ye Havadan 7 Saldırı! Beyrut'ta Gerginlik Artıyor

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine sabahın erken saatlerinden itibaren en az 7 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA, bu saldırıların Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Dahiye'deki Gubeyri, Burc el-Baracine, Hureyk ve Hades bölgelerini hedef aldığını aktardı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee’nin tehditlerinin ardından gerçekleşen yoğun saldırılar, bölgeyi toz ve duman bulutlarına boğdu.

Sabah Saatlerinde İlk Hamle

Sabah saatlerinde yapılan saldırılar, iki dalga halinde gerçekleşti. İlk olarak Gubeyri bölgesine, ikisi insansız hava aracı, biri savaş uçaklarıyla olmak üzere toplam 3 hava saldırısı düzenlendi. Bu saldırılar sonucunda Gubeyri belediyesi yakınlarındaki bir bina yıkıldı.

Hizbullah mensuplarının, Gubeyri'de yerel halkı uyarmak ve tahliyeyi hızlandırmak için havaya ateş açtığı öğrenildi. Daha sonra, Gubeyri'deki Tayyune bölgesine yönelik çok şiddetli bir saldırı gerçekleştirildi; sesin tüm Beyrut'tan duyulduğu bildirildi.

Öğleden Sonra Yeni Saldırılar

NNA, sabah yapılan hava saldırılarının ardından kısa bir sessizliğin ardından öğleden sonra Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik yeni saldırılar yapıldığını duyurdu. Dahiye'nin Hades bölgesindeki Mehdi Okulları yakınlarına hava saldırısı düzenleyerek bölgeden yoğun dumanlar yükselmesine neden oldu.

Ayrıca, Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'nde de bir bina hedef alındı. İsrail savaş uçakları, gün içerisinde birden fazla kez Beyrut semalarında gürültü yaratarak ses bariyerini aştı.

Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gubeyri ve Burc el-Baracine'de hedef alınacak binaların haritalarını paylaşarak saldırı tehdidinde bulundu. Adraee, "İsrail tarafından yakın zamanda hedef alınacak Hizbullah’a ait ve menfaatine hizmet eden tesislerin yakınındasınız." şeklinde bir açıklama yaparak, bölge sakinlerinin haritalardaki binalardan en az 500 metre uzaklaşmaları gerektiğini belirtti.

İsrail Hedeflerini Açıkladı

Saldırıların ardından Adraee, yeni bir açıklamada bulunarak Beyrut'un güneyine sabah saatlerinde 2 dalga halinde hava saldırıları düzenlediklerini ifade etti. Hizbullah’a ait silah depoları, komuta merkezleri ve diğer yapıları hedef aldıklarını öne sürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.