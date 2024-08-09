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İsrail'den Filistinli Tutuklulara Ziyaret Yasağı Uzatıldı

İsrail, Filistinli tutukluların ailelerine yönelik ziyaret yasağını bir ay daha uzattı. Ziyaret yasağı, öne çıkan kısıtlamalar ve olaylar ile gündemde.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:11
İsrail'den Filistinli Tutuklulara Ziyaret Yasağı Uzatıldı

İsrail, Filistinli Tutuklulara Yönelik Ziyaret Yasağını Uzatıyor

İsrail, hapishanelerdeki Filistinli tutuklulara yönelik ziyaret yasağını bir ay daha uzattığını duyurdu. Bu karar, ülke genelinde tartışmalara neden olmayı sürdürüyor.

Yasağın Detayları

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hapishanelerdeki ziyaretleri yasaklama talimatını imzalayarak, ailelerin tutuklularla görüşmek için bir ay daha beklemek zorunda kalacağını açıkladı. Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana, Filistinli tutukluların aileleri onlarla yüz yüze görüşme imkanı bulamıyor.

Artan Kısıtlamalar ve İhlaller

Ben-Gvir, daha önce tutuklulara yönelik kısıtlamaların artırılması talimatını vermişti. Bu kısıtlamaların, hapishanelerdeki mevcut durumun daha da kötüleşmesine yol açtığı iddia ediliyor.

Sde Teiman Gözaltı Merkezindeki Olaylar

Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan Filistinli tutukluların maruz kaldığı insanlık dışı muameleler ve işkence iddiaları, The New York Times tarafından gündeme getirilmişti. Gazzeli tutukluların burada gözleri bağlı bir şekilde uzun süre suçlamalara maruz bırakılması, uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından da sert bir şekilde eleştirildi.

Askeri İhlaller ve Tepkiler

29 Temmuz'da, Sde Teiman'da bir Filistinliye tecavüz ettiği iddiaları üzerine 10 İsrail askeri gözaltına alınmak istendi. Ancak bu durum, aşırı sağcı grupların tepkisini çekti ve bazı bakanların askerlere destek vermesi, olayların artmasına neden oldu.

Sonuç olarak, gözaltına alınan askerlerin durumu ve Sde Teiman'daki insan hakları ihlalleri, İsrail'de derin tartışmalara yol açtı.

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