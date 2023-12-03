İsrail'den Gazze'ye Yeniden Bomba Yağmuru: ABD'den İsrail'e Uyarı

İsrail, Gazze'ye 7 günlük insani aranın bitiminden sonra hava saldırılarını yeniden başlattı. Gece boyunca devam eden saldırılarda, Han Yunus, Refah ve Nuseyrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda sivil yerleşim yeri bombalandı. Saldırılarda en az 50 Filistinli öldü, yüzlercesi yaralandı. Batı Şeria'da da İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü. ABD yönetimi, İsrail'i sivilleri koruması konusunda uyardı.

GAZZE'DE SİVİL KATLİAMI

Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, İsrail'in saldırılarına karşı hayatta kalmaya çalışıyor. Bölgede 11 Ekim'den bu yana elektrik olmadığı, su ve gıda sıkıntısı yaşandığı, sağlık hizmetlerinin aksadığı bildiriliyor. Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekerek, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

ABD'DEN İSRAİL'E UYARI

ABD yönetimi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sivilleri koruması konusunda uyardı. Başkan Yardımcısı Harris, "Çok fazla Filistinli sivil öldürüldü" dedi. Savunma Bakanı Austin, "İsrailli liderleri sivil kayıplardan kaçınmaya kişisel olarak zorladığımı" ve bunu yapmamanın Filistinlileri "düşmanın kollarına atacağını" ve Hamas'a karşı savaş çabalarını baltalayacağını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, ordunun Gazzeli siviller için "güvenli alanlar" belirlediğini söyledi.