DOLAR
38 0,03%
EURO
41,59 -0,36%
ALTIN
3.649,79 -0,17%
BITCOIN
3.003.639,37 -0,19%

İsrail'den Harem-i İbrahim Camisi İmamına 15 Gün Uzaklaştırma Cezası

İsrail, Harem-i İbrahim Camisi imamına 15 günlük uzaklaştırma cezası verdi. Cezanın gerekçesi, camideki bazı kapıların kilitlenmesi olarak açıklandı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 01:18
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 01:18
İsrail'den Harem-i İbrahim Camisi İmamına 15 Gün Uzaklaştırma Cezası

İsrail Harem-i İbrahim Camisi İmamına Ceza Verdi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nin imamı, İsrail otoriteleri tarafından 15 günlük uzaklaştırma cezası aldı. Bu cezanın, caminin bazı bölümlerinin kapılarının kilitlenmesinin ardından geldiği bildirildi.

Cezanın Arka Planı

El Halil Filistin Evkaf Müdürü Şeyh Cemal Ebu Aram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cami görevlilerinin, İsrail askerlerinin caminin iç odalarının kapılarını kilitlemesi karşısında şoke olduğunu ifade etti. Ebu Aram, cami imamı Şeyh Mutez Ebu Isnine ile bir görevlinin yaklaşık 5 saat gözaltında tutulduğunu ve anında Ebu Isnine ile görevliye 15 gün uzaklaştırma cezası verildiğini aktardı.

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığından Açıklama

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı, Harem-i İbrahim Camisi'nde bazı odaların kilitlenmesini, camiyi ve onun kutsallığını ihlal eden ciddi bir gelişme olarak değerlendirdi. Henüz İsrail makamlarından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Müslümanlara Yönelik İhlaller

İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nda ibadete açmayı reddetmişti. Geçmişte ramazan ayında cuma günleri tam olarak Müslümanların ibadetine açılan cami, bu yıl bu uygulamayı gerçekleştirmedi.

Harem-i İbrahim Camisi, dünya çapında Müslümanlar için en kutsal dört camiden biri olarak kabul edilmektedir. Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa ile birlikte yer almaktadır. Caminin bünyesindeki mağarada Hazreti İbrahim, Hazreti İshak ve Hazreti Yakup gibi önemli kişilerin kabirleri bulunmaktadır.

İsrail'in 1967'den beri sürdürdüğü işgal altında olan El Halil'deki cami, 25 Şubat 1994'te Baruch Goldstein isimli bir Yahudi fanatiğin gerçekleştirdiği saldırı sonrası kapatılmıştı. Olayda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı. Cami, yeniden açıldığında ise %50 oranında ikiye bölündü.

Müslüman ve Yahudi ziyaretçiler, belirli günlerde karşılıklı olarak caminin kısımlarını ziyaret edebilmekte, böylece dini bayramlar sırasında her iki dine ait alanlar tahsis edilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Bakırköy'de Silahlı Çatışma: İki Şüpheli Vurularak Yakalandı
2
Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru
3
Samsun'da Kargoda Uyuşturucu Bulundu: 2,600 Hap Ele Geçirildi
4
ABD Yargıcından Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk Davasında Ek Delil Talebi
5
Merve Özbey, Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Konser Verdi
6
Hollanda'da 1600 Kişilik Sokak İftarı Coşkusu
7
MHP'den 8 Mart’a Özel Etkinlik: 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı