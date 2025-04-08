İsrail'den Harem-i İbrahim Camisi İmamına 15 Gün Uzaklaştırma Cezası

İsrail Harem-i İbrahim Camisi İmamına Ceza Verdi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nin imamı, İsrail otoriteleri tarafından 15 günlük uzaklaştırma cezası aldı. Bu cezanın, caminin bazı bölümlerinin kapılarının kilitlenmesinin ardından geldiği bildirildi.

Cezanın Arka Planı

El Halil Filistin Evkaf Müdürü Şeyh Cemal Ebu Aram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cami görevlilerinin, İsrail askerlerinin caminin iç odalarının kapılarını kilitlemesi karşısında şoke olduğunu ifade etti. Ebu Aram, cami imamı Şeyh Mutez Ebu Isnine ile bir görevlinin yaklaşık 5 saat gözaltında tutulduğunu ve anında Ebu Isnine ile görevliye 15 gün uzaklaştırma cezası verildiğini aktardı.

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığından Açıklama

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı, Harem-i İbrahim Camisi'nde bazı odaların kilitlenmesini, camiyi ve onun kutsallığını ihlal eden ciddi bir gelişme olarak değerlendirdi. Henüz İsrail makamlarından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Müslümanlara Yönelik İhlaller

İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nda ibadete açmayı reddetmişti. Geçmişte ramazan ayında cuma günleri tam olarak Müslümanların ibadetine açılan cami, bu yıl bu uygulamayı gerçekleştirmedi.

Harem-i İbrahim Camisi, dünya çapında Müslümanlar için en kutsal dört camiden biri olarak kabul edilmektedir. Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa ile birlikte yer almaktadır. Caminin bünyesindeki mağarada Hazreti İbrahim, Hazreti İshak ve Hazreti Yakup gibi önemli kişilerin kabirleri bulunmaktadır.

İsrail'in 1967'den beri sürdürdüğü işgal altında olan El Halil'deki cami, 25 Şubat 1994'te Baruch Goldstein isimli bir Yahudi fanatiğin gerçekleştirdiği saldırı sonrası kapatılmıştı. Olayda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı. Cami, yeniden açıldığında ise %50 oranında ikiye bölündü.

Müslüman ve Yahudi ziyaretçiler, belirli günlerde karşılıklı olarak caminin kısımlarını ziyaret edebilmekte, böylece dini bayramlar sırasında her iki dine ait alanlar tahsis edilmektedir.