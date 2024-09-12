İsrail'den Hüsameddin Katnani İçin İdari Tutukluluk Kararı

İsrail, Hüsameddin Katnani İçin İdari Tutukluluk Kararı Verdi

İsrail, 11 yıl hapis cezasını tamamlayan Filistinli Hüsameddin Katnani'nin serbest bırakılacağı gün "idari tutukluluk" kararı aldı. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne ait Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, ortak bir açıklama yaparak bu durumu duyurdu. Açıklamaya Göre:

Nablus'un El-Asker Mülteci Kampı'ndan olan 30 yaşındaki Katnani, 11 yıl hapis cezasını doldurduğu gün, 6 ay süreyle idari gözaltına alındı. Katnani, 2013 yılında çok sayıda kurşunla yaralanmasının ardından gözaltına alınmıştı. Ancak yaşananların yalnızca bir örnek olduğu, İsrail'in başka tutuklular için de benzer uygulamalar sergilediği kaydedildi.

İdari Tutukluluk Uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" uygulaması ile suçlama veya yargılama olmaksızın Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor. Askeri mahkemeler, tutukluların neyle suçlandığını belirtmeden, güvenlik kaygıları gerekçesiyle bu süreyi 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Ayrıca, İsrail’in 7 Ekim tarihinden bu yana idari tutuklulukları artırarak tarihi bir zirveye ulaştığı belirtildi. Eylül ayı itibarıyla idari tutuklu sayısının 3,323'ü aştığı, bunlardan 40'ının çocuk olduğu ifade edildi.