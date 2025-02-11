İsrail'den Kritik Açıklama: 'Tüm Esirler Cumartesi Serbest Bırakılsın!'

İsrail Yönetiminden Çelişkili Esir Açıklaması

İsrail yönetimi, Hamas'ın elindeki tüm esirlerin cumartesi günü serbest bırakılması için çağrıda bulunarak önceki açıklamalarından farklı bir yaklaşım sergiledi. Bu durum ise kamuoyunda karışıklığa neden oldu.

Yönetim Açıklamaları ve ABD ile İlişkiler

Tel Aviv yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ve kabinesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajlarına bağlı kalacakları belirtildi. Fakat açıklama, serbest bırakılması hedeflenen esirlerin sayısı ve durumu hakkında net bir bilgi vermedi.

Açıklamada, cumartesi günkü serbest bırakma için belirtilen esirlerin, sadece planlanan 3 esir mi olduğu yoksa ateşkesin ilk aşamasında yer alanlar mı olduğu belirsizliğini koruyor.

Netanyahu'dan Açıklamalar

Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Trump'ın ifadesine atıfta bulunarak “tüm esirler” yerine “esirlerimiz” ifadelerini kullandı. Başbakan, eğer Hamas, esirleri cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa ateşkesin sona ereceğini ve İsrail'in daha sert saldırılara yöneleceğini vurguladı.

Trump'tan Uyarı

Daha önceki bir açıklamada, İsrail yönetimi, Hamas'ın elindeki 9 sağ esirin önümüzdeki günlerde serbest bırakılması planlanıyor demişti. ABD Başkanı Trump ise, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğleye kadar serbest bırakılmaması durumunda ateşkesin iptal edilmesini gerektiğini ifade ederek, “Sonra kıyamet kopsun” dedi.