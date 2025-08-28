DOLAR
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırıları: Hizbullah hedefleri vuruldu

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki El-Mahmudiyye, El-Cermak, El-Reyhan ve El-Hardeli çevresine hava saldırıları düzenledi; Keferkila'ya düzenlenen ses bombası saldırısında 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 15:10
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde hava saldırıları düzenledi

Saldırının ayrıntıları

Lübnan basınında yer alan haberlere göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli beldelere hava saldırıları düzenledi.

İddialara göre saldırılar, savaş uçakları ile gerçekleştirildi.

Saldırıda özellikle El-Mahmudiyye, El-Cermak, El-Reyhan ve El-Hardeli beldelerinin çevresi hedef alındı.

Saldırılardan birinin Lübnan ordusunun güvenlik noktası yakınında gerçekleştiği kaydedildi.

Saldırıların yapıldığı noktalarda yoğun duman yükseldiği görüldü.

Ayrıca İsrail ordusuna ait bir İHA'nın Keferkila beldesine düzenlediği ses bombası saldırısında 1 kişi yaralandı ve bir araç ciddi hasar aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, operasyonlarda Hizbullah hedeflerinin vurulduğu iddia edildi.

İddialara göre, hava kuvvetlerine ait uçaklarla bölgelerde Hizbullah'a ait altyapılar ve bir füze rampası hedef alındı.

Söz konusu altyapı ve füze rampasının, İsrail ile Lübnan arasındaki anlaşmaların ihlali olarak değerlendirildiği bildirildi.

27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenlediği belirtiliyor.

Ateşkesin yürürlülüğünden bu yana İsrail ordusunun Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlal yaptığı, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti ve 513 kişi yaralandıği kaydedildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki işgalini sürdürdüğü bildirildi.

