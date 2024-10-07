İsrail'den Suriye'nin Humus Bölgesine Saldırı İddiaları

İsrail'in Suriye Üzerindeki Askeri Hareketleri Devam Ediyor

Suriye yönetimine ait haber ajansı SANA, İsrail'in Suriye’nin orta kesiminde yer alan Humus iline saldırı düzenlediğini duyurdu. SANA’nın haberine göre, bölgeden patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Hava Savunma Sistemleri Devreye Girdi

Söz konusu haberde, Suriye’nin hava savunma sisteminin düşman füzelerine karşı koyduğu iddia edildi. Ayrıca, Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesaplarında, Humus ilinde patlama sesleri duyulduğu konusunda bilgiler paylaşıldı.

İsrail'den Henüz Bir Açıklama Gelmedi

Buna karşın, İsrail tarafından konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi. 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşın ardından, İsrail’in İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara zaman zaman saldırılarda bulunduğu bilinmektedir.