İsrail'den Suriye'ye Yeni Güvenlik Anlaşması Teklifi: Uçuşa Yasak Bölge ve Golan Çekilme Önerisi

ABD medyası, İsrail'in Suriye'ye uçuşa yasak bölge, tampon genişletme ve kademeli çekilme içeren yeni güvenlik anlaşması önerisini gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 13:03
İsrail'den Suriye'ye Yeni Güvenlik Anlaşması Teklifi İddiası

ABD basını öneriyi gündeme taşıdı

Amerikan Axios haber sitesi, İsrail yönetiminin "birkaç hafta önce" Suriye'ye yeni bir güvenlik anlaşması önerisi sunduğunu iddia etti. Haberde, Şam yönetiminin sunulan öneriye henüz yanıt vermediği ve karşı teklif hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

İddialara göre, öneriyi değerlendirmek üzere Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İsrail Stratejik İşleri Bakanı Ron Dermer'in bugün Londra'da bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da bulunacağı bildirildi.

Önerinin ana hatları

Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Tel Aviv'in önerisinde Suriye ile İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri arasındaki tampon bölgenin Suriye tarafına 2 kilometre daha genişletilmesi talebinin yer aldığı belirtildi. Bölgenin A, B ve C olmak üzere üç alt bölgeye ayrılacağı ve her bölge için hangi tür silahların konuşlandırılabileceğinin ayrıntılandırıldığı kaydedildi.

Öneriye göre, tampon bölgeye yakın noktalarda Suriye askerleri ve ağır silahların konuşlandırılmasına izin verilmeyecek. Ancak, Suriye polisi ve iç güvenlik güçleri tampon bölge yakınlarında görev yapabilecek.

Teklifte ayrıca, Şam'ın güneybatısından Golan Tepeleri'ne kadar olan tüm bölgenin Suriye uçakları için uçuşa yasak bölge ilan edilmesi isteniyor.

Çekilme ve stratejik hedef iddiası

Haberde, İsrail'in bu şartlar karşılığında Cebel eş-Şeyh Dağı (Hermon Dağı)'ndaki nokta hariç, Aralık 2024'ten bu yana işgal ettiği Suriye topraklarından kademeli çekilmeyi teklif ettiği ifade edildi.

Adı açıklanmayan bir kaynak, İsrail önerisinin temel ilkesinin Suriye üzerinden İran'a bir hava koridoru sağlamak olduğunu ve bunun gelecekte İran'a yönelik olası İsrail saldırılarına zemin hazırlayabileceği yorumunda bulundu.

İddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı; Şam yönetiminin resmi bir açıklaması henüz yapılmadı.

