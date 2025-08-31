DOLAR
İsrail'den Uyarı: Filistin'i Tanıyanlara Misilleme Olarak Batı Şeria İlhakı Tartışılıyor

Axios'a göre İsrail, BM Genel Kurulu öncesi bazı Batılı ülkelerin Filistin'i tanıması halinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak etmeyi tartıştı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 18:51
İsrail'in Batı Şeria İlhakı Tartışması

Axios haberine göre, İsrail'in Eylül'de New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumları sırasında, bazı Batılı ülkelerin Filistin devletini tanıması halinde misilleme amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etme seçeneğini tartıştığı iddia edildi.

Kaynaklar ve hedef ülkeler

Haberde, iddianın üç İsrailli ile ABD'li ve Avrupalı yetkililere dayandırıldığı belirtildi. İsrail hükümetinin özellikle Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i tanıması ihtimaline karşı bu tür bir adımı gündeme getirdiği aktarıldı.

Yetkililerden mesajlar

İddialara göre, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avrupalı mevkidaşlarına Filistin'in tanınması durumunda Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin İsrail tarafından ilhak edilebileceğini iletti. Haberde, bu hamlenin büyük ölçüde ABD Başkanı Donald Trump'ın tutumuna bağlı olacağı kaydedildi.

ABD cephesinde belirsizlik

Haberde yer alan bilgilere göre, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD'nin henüz net bir tutum belirlemediğini söyleyerek Avrupa planlarının İsrail'de ilhak tartışmalarını artırdığını savundu. İki ABD'li yetkili ise Trump'ın olası tutumunu öngörmenin zor olduğunu, ancak yönetimin Batı Şeria'nın bir kısmının ilhakını onaylamasının da pek olası görünmediğini ifade etti.

Uluslararası hukuk ve tepkiler

Uluslararası toplumun çoğunluğu Batı Şeria'yı İsrail tarafından işgal edilmiş bir bölge olarak görüyor. Bu nedenle, İsrail'in bölgenin bazı kısımları üzerindeki egemenliğini ilan etmesinin BM Şartı ve Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal edeceğina dikkat çekiliyor.

Vize iptalleri ve Washington'ın suçlamaları

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce, Eylül'deki BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gelecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiğini duyurmuştu. Bakanlık, Filistin yönetimini "terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla İsrail'e karşı 'hukuk savaşı' yürütmekle" suçlamıştı.

