DOLAR
35,94 0%
EURO
37,13 0%
ALTIN
3.306,95 0%
BITCOIN
3.466.950,78 -0,03%

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ABD'li Ortagus ile Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD'li Morgan Ortagus ile Lübnan gibi kritik konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 00:54
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 00:54
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ABD'li Ortagus ile Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ABD'li Üst Düzey Yetkili ile Görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı, Lübnan ziyareti öncesi gerçekleşirken, Saar, X hesabında bu buluşmayı 'iyi bir toplantı' olarak nitelendirdi.

Lübnan ve İsrail İlişkilerine Dair Önemli İfadeler

Toplantının önemli noktalarından biri, Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'in Lübnan'daki duruma dair verdiği bilgiydi. Saar, bu gelişmenin ardından, 'İsrail'in Hizbullah'a karşı elde ettiği başarıların ardından Lübnan'da daha iyi bir gelecek ve belki de ülkelerimiz arasında daha iyi ilişkiler için bir fırsat var.' ifadesinde bulundu.

Saar, ayrıca, Donald Trump liderliğinde bölgede daha iyi bir gelecek inşa etme vurgusunu yaptı ve ABD ile olan sıkı iş birliğine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ortagus'un Lübnan Ziyareti

Ortagus'un küçümsenmeyecek bir etkinliğe sahip olduğu belirtiliyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, İsrail bayrağındaki 'Davut Yıldızı' sembollü yüzük takması ve Hizbullah’ın yeni kurulacak hükümette yer almayacağına dair açıklamaları dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
9 Şubat 2025 Gündem Özeti: Diplomasi ve Spor Gelişmeleri
2
Konya'daki Silahlı Kavga: 1 Ölüm, 5 Yaralı
3
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
4
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Pendik'te Motosikletli Kazada Yaralanma Anı Güvenlik Kamerasında
6
Şanlıurfa'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde Üç Yaralı

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!