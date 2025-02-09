İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ABD'li Ortagus ile Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ABD'li Üst Düzey Yetkili ile Görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı, Lübnan ziyareti öncesi gerçekleşirken, Saar, X hesabında bu buluşmayı 'iyi bir toplantı' olarak nitelendirdi.

Lübnan ve İsrail İlişkilerine Dair Önemli İfadeler

Toplantının önemli noktalarından biri, Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'in Lübnan'daki duruma dair verdiği bilgiydi. Saar, bu gelişmenin ardından, 'İsrail'in Hizbullah'a karşı elde ettiği başarıların ardından Lübnan'da daha iyi bir gelecek ve belki de ülkelerimiz arasında daha iyi ilişkiler için bir fırsat var.' ifadesinde bulundu.

Saar, ayrıca, Donald Trump liderliğinde bölgede daha iyi bir gelecek inşa etme vurgusunu yaptı ve ABD ile olan sıkı iş birliğine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ortagus'un Lübnan Ziyareti

Ortagus'un küçümsenmeyecek bir etkinliğe sahip olduğu belirtiliyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, İsrail bayrağındaki 'Davut Yıldızı' sembollü yüzük takması ve Hizbullah’ın yeni kurulacak hükümette yer almayacağına dair açıklamaları dikkat çekti.