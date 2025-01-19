İsrail Dışişleri Bakanı Saar: "Hamas'la Anlaşma, Ülkemiz İçin Ağır Bir Bedel Taşıyor"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hamas'la yapılan ateşkes anlaşmasının ağır sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 17:22
İsrail Dışişleri Bakanı Saar: "Hamas'la Anlaşma, Ülkemiz İçin Ağır Bir Bedel Taşıyor"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hamas ile imzalanan ateşkes anlaşmasının ülkesine ağır bir bedel taşıdığını belirterek, bunun Filistinliler için de ciddi sonuçlar yaratabileceğini ifade etti.

Times Of İsrael gazetesine göre, Kudüs'te düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Saar, Hamas'ın Gazze'deki yönetiminin sadece İsrail'in güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp, aynı zamanda Filistin halkı için de bir kabus olduğunu vurguladı.

Saar ayrıca, "Hamas yönetimde kaldıkça sebep olduğu bölgesel istikrarsızlık devam edecek,” diyerek, Hamas’ın bu pozisyonda kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

"Hamas'a karşı savaştaki tüm hedefleri gerçekleştirme" konusunda bağlılıklarının sürdüğünü belirten Saar, bu hedefler arasında "Hamas'ın askeri ve yönetim gücünün yok edilmesi" bulunduğunu kaydetti.

Saar, uluslararası topluma da bir çağrıda bulunarak, "Uluslararası toplum daimi bir ateşkes istiyorsa Gazze'yi yönetecek bir oluşumun bulunması gerekir" dedi ve askeri bir güç olan Hamas'ın çözülmesinin de bu sürece dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ateşkesin geçici olduğunu söyleyen Saar, anlaşmanın 16. gününe kadar "daha kalıcı bir ateşkesin müzakere edilmeyeceğini" belirtti. "Umarım ona (ateşkes) ulaşırız ancak henüz elimizde değil. Eğer İsrail için uygun bir anlaşmaya varılmazsa, çatışmalar yeniden başlayacaktır," dedi.

İsrailli Bakan, "Gazze'deki tüm esirlerinin serbest bırakılacağı" sözüne bağlı olduklarını fakat geçişin gelişigüzel olmayacağını savundu. Saar, gelişigüzel bir geçişin Hamas'ın isteklerinin kabul edilmesi anlamına geleceğinin altını çizerek, "Ancak bizim gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var ve bunun için iyi niyetle müzakere edeceğiz," değerlendirmesinde bulundu.

Yediot Ahronot gazetesinin aktardığına göre, Saar, anlaşmanın "İsrail için ağır bir bedel taşıdığı" ifadesini kullanarak bunun, 15 aydan fazla süredir esaret altında bulunan kardeşlerine olan bağlılıkları nedeniyle gerçekleştirildiklerini de sözlerine ekledi.

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