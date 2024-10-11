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İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde Cuma Namazını Engelledi

İsrail ordusu, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde Cuma namazının kılınmasını engelledi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 16:05
İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde Cuma Namazını Engelledi

İsrail Ordusu, El Halil'de Cuma Namazını Engelledi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi, İsrail ordusu tarafından Cuma namazı için kapatıldı. El Halil Vakıflar Müdürlüğü'nden Gassan er-Recebi, caminin üst üste üç gündür Müslümanlara kapatıldığını duyurdu.

İbadet Özgürlüğünün Engellenmesi

Recebi, Cuma namazı için camiye girişlerinin engellendiğini belirterek, yaklaşık bin kişinin caminin dışında etrafı çevrili bir alanda namaz kıldığını ifade etti. Ayrıca, Cami'nin Yahudi dini bayramları nedeniyle dört gün süreyle kapatıldığını belirtti.

Caminin Tarihî Önemi

Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile birlikte en kutsal dört camiden biri olarak kabul ediliyor. Caminin altında ise Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra, Hazreti İshak, Yakup ve Yusuf'un mezarları bulunuyor.

Geçmişteki İhlaller

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu El Halil'de, cami 1994 yılında yaşanan trajik bir saldırı sonrası ikiye bölünmüştür. Bu saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmişti. Camiye yönelik ihlaller, Müslümanların ibadet özgürlüğünü tehdit etmeye devam etmektedir.

Verilen bilgilere göre, bölünmüş kısımlar yıl boyunca belirli günlerde karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilerin kullanımına açılmakta, bu durum sosyal ve dini gerginliklere neden olmaktadır.

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