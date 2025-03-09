İsrail Enerji Bakanı'ndan Gazze'ye Elektrik Kesintisi Kararı

İsrail'den Gazze Şeridi'ne Elektrik Kesintisi

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini derhal kesme kararı aldıklarını duyurdu.

The Times of Israel gazetesinin aktardığına göre, Cohen, "Tüm esirlerin dönmesi için elimizdeki tüm araçları kullanacağız." şeklinde bir açıklama yaptı.

Bakan Cohen'in, İsrail Elektrik Şirketi (IEC)'ne Gazze Şeridi'nin santrallerine elektrik satışını durdurma emri verdiği bildirildi. Bu karar, İsrail'in ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmasıyla birlikte geldi.

Başbakan Netanyahu, Hamas'a esirleri teslim etmemesi durumunda "daha ileri adımlar" atmakla tehdit etmişti.