İsrail, Filistin'e yönelik saldırıları örtbas etmek için medyayı susturmaya çalışıyor

İsrail'in Gazze'de gazetecilere yönelik şiddetini AA muhabirine değerlendiren Filistinli Gazeteciler Birliği Başkanı ve Aksa Radyosu Genel Müdürü İmad Zaqout, İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri kasıtlı olarak hedef aldığını ifade etti. Zaqout, "Filistin basını, İsrail ordusuna rağmen haber vermeye, haber akışını sürdürmeye devam edecek." dedi.

Zaqout, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda birkaç gazeteciyle birlikte kaldığını belirtti. Zaqout, İsrail ordusunun savaşın başından beri Gazze Şeridi'ne karadan ve havadan saldırdığını, binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını anlattı.





GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRILAR SÜRÜYOR 22 BİN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 7 Ekim'den bu yana devam ettiğini, bu süreçte 22 bin sivilin hayatını kaybettiğini, bunların 109'unun gazeteci olduğunu belirten Zaqout, İsrail'in basın özgürlüğünü baskı altına almak için gazetecilere ve medya kurumlarına saldırdığını söyledi. Zaqout, Gazze'nin güneyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yaşananları anlatmak için birkaç gazeteciyle birlikte kaldığını da ekledi.

"Filistin medyası katliama maruz kalıyor ve doğrudan hedef alınıyor. Gazze Şeridi'ndeki çılgın İsrail savaşında 109'dan fazla gazeteci şehit oldu. İsrail savaş uçaklarının doğrudan saldırıları sonucu yaralanan onlarca gazeteci var. İsrail askeri sistemleri tarafından tahrip edilen onlarca medya kuruluşu var. Çok sayıda gazeteci meslektaşımızın evi İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı ve yıkıldı."

Zaqout, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerinin gazetecilere yönelik baskı ve tutuklama uyguladığını söyledi. Zaqout, "Gazze'de birçok gazeteci arkadaşımız İsrail askerleri tarafından alıkonuldu veya yaralandı. Hapishanelerde tutulan Gazzeli gazetecilere selamlarımızı gönderiyor, sağlıklı olmalarını ve yakında özgürlüklerine kavuşmalarını temenni ediyoruz." diye konuştu.





İSRAİL KATLİAMIN KANITLARINI FİLİSTİNLİ BASININ ALT YAPISINA SALDIRARAK ORTADAN KALDIRIYOR

Zaqout, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerinin insan hakları ihlalleri ve savaş suçları yaptığını, uluslararası normlara uymadığını, İsrail yönetiminin de bunu gizlemeye çalıştığını söyledi. Zaqout, şöyle devam etti:

"İsrail, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlediği suçları gizlemek istiyor. Uluslararası yasaklı tüm silahlarla saldırıya uğrayan Gazzeliler, İsrail güçlerine karşı direniyor ve dimdik duruyor. İsrail bu silahları, savaşın başından bu yana yani 3 aydan fazla süredir kullanılıyor. İsrail ordusu, Filistin basınının altyapısını hedef alarak gerçeği örtmeyi amaçlıyor."

Zaqout, Gazze Şeridi'nde gazetecilik yapanların çok zor şartlar altında çalıştıklarını ancak vazgeçmediklerini söyledi. Zaqout, Filistinli gazetecelerin bölgedeki saldırılara karşı halkın direnişi dünyaya duyurma hedefi taşıdığını belirtti.

Zaqout, Gazze Şeridi'nde İsrail'in baskısına rağmen gazetecilik yapmaya devam ettiklerini söyledi. Zaqout, şunları ekledi:

"Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılar başladıktan sonra Filistinli gazeteciler yerlerinde kalıp görevlerine devam etmekte ısrar etti. Gazeteciler, Filistin basınının orduya, İsrail propagandasına, tüm bu zulme, saldırılara, bombalamalara, hedef almalara, yıkımlara ve sabotajlara rağmen haberlerin devam etmesi gerektiğini söyledi. Filistin basını, İsrail ordusuna rağmen haber vermeye, haber akışını sürdürmeye devam edecek."