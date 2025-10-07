İsrail, Filistinli Gazeteci Ala Rimavi'yi 2 Yılın Ardından Serbest Bıraktı

İsrail, Batı Şeria'dan gazeteci Ala Rimavi'yi, 2 yıl süren idari tutukluluk döneminin ardından serbest bıraktı.

Resmi açıklama ve serbest bırakılma

Sivil toplum kuruluşu Esir Araştırmaları Ofisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramallah kenti sakini gazeteci Rimavi'nin iki yıllık idari tutukluluğun sona ermesiyle serbest kaldığını duyurdu.

Gözaltı ve medya kuruluşunun kapatılması

İsrail, Gazze'ye savaş ilanının ardından uygulamaya koyduğu olağanüstü hal düzenlemeleri çerçevesinde, 16 Ekim 2023 tarihinde Rimavi'nin yöneticiliğini yaptığı özel medya kuruluşunu kapatma kararı almış; 19 Ekim 2023'te ise Rimavi'yi Ramallah'ta gözaltına almıştı.

Gazetecilere yönelik artan baskılar

Filistin Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gazetecilere yönelik fiillerinde 8 Ekim 2023'ten itibaren tehlikeli bir artış gözlendiği belirtilmiş; açıklamada 34'ü kadın olmak üzere 252 gazetecinin öldürüldüğü, 153'ünün tutuklandığı ve 150 medya kuruluşunun yıkıldığı ifade edilmişti.

İdari tutukluluk uygulamasının boyutları

İsrail'in uyguladığı idari tutukluluk mekanizası kapsamında Filistinliler, ilk etapta 1 aydan 6 aya kadar alıkonulabiliyor. Askeri mahkemeler, kişinin hangi suçla itham edildiğini açıklamadan tutukluluk süresini genişleterek 5 yıla kadar uzatabiliyor ve bu kararları genellikle 'İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiği' gerekçesine dayandırıyor.