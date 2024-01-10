İsrail Gazze'de bir askerinin öldürüldüğünü duyurdu

Gazze Şeridi'nde abluka altında yaşanan çatışmalarda İsrail ordusundan 1 yedek subay hayatını kaybetti. İsrail ordusu, ölüm haberini duyurdu.

İsrail Gazze'de bir askerinin öldürüldüğünü duyurdu
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Gazze Şeridi'nde orta bölgede yaşanan çatışmalarda 24 yaşında bir yedek binbaşı hayatını kaybetti. İsrail ordusu, ölen askerin Alkana Newlander olduğunu İsrail devlet televizyonu KAN aracılığıyla duyurdu.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun sert saldırılarına maruz kalan bölgede 7 Ekim'den beri 520 İsrail askeri ve subay hayatını kaybetti. Ölenlerin 186'sı karadan işgal operasyonunda yaşamını yitirdi.

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