İsrail: Gazze'de bulunan cenazelerden biri Idan Shtivi'ye ait

Kimlik tespiti sonrası resmi açıklama

İsrail ordusunun Gazze'de bulduğu ve ülkeye getirdiğini duyurduğu cenazelerden birinin, 7 Ekim 2023'te öldürülen İsrailli esir Idan Shtivi'ye ait olduğu açıklandı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği kimlik tespit çalışması sonucunda cenazenin Shtivi'ye ait olduğunun belirlendiği bildirildi.

İsrail ordusu, 29 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde iki esirin cenazesini bulduğunu ve ülkeye getirdiğini duyurmuştu.

Cenazelerden birinin 7 Ekim 2023'te öldürülen 56 yaşındaki Ilan Weiss'e ait olduğu açıklanırken, diğer cenaze için kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, Gazze'de Hamas ve diğer Filistinli grupların elinde 20'si sağ olmak üzere 48 İsrailli esirin olduğunu ifade ediyor.