İsrail Gazze'de Gazetecilere Yönelik Saldırı: 1 Ölü, 10 Yaralı

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'de devam eden saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Han Yunus kentinde, gazetecilerin kaldığı çadıra yapılan hava saldırısında 1 gazeteci yaşamını yitirirken, 9'u gazeteci 10 kişi daha yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saldırılar Nasır Hastanesi yakınında gerçekleştirildi. Hayatını kaybeden gazeteci Hilmi el-Fakavi'nin çadırda yanarak can verdiği bildirildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda, gazetecilerin de hedef alındığı olaylar dikkat çekti. En son yapılan saldırıyla birlikte, Gazze'de hayatını kaybeden gazeteci sayısı 210'a yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibariyle şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.