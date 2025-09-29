İsrail Gazze'de Şifa Hastanesi Çevresini Hedef Aldı — Çok Sayıda Yaralı

Yayın Tarihi: 29.09.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 15:24
İsrail ordusunun Gazze'de Şifa Hastanesi çevresindeki evleri bombalaması sonucu, aralarında kurtarma ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda Filistinli yaralandı ve enkaz altında kalanlar olduğu bildirildi.

Saldırı ve görgü tanıkları

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze kentinde Ebu Hasira Caddesi'ndeki çok sayıda binayı bombaladığını; Ayidiyye Caddesi'nde Habib ailesine ait, içinde insanların bulunduğu bir binanın ise uyarı yapılmadan hedef alındığını aktardı.

Bir sivil savunma görevlisinin kaydettiği videoda, ordunun kurtarma ve sağlık ekiplerinin insani görevini yürüttüğü binayı hedef alma anları yer aldı. Görevli, "İçinde bulunduğumuz Ebu Hasira ailesine ait ev hedef alındı." dedi.

Yaralanan birçok kişinin arasında sağlık çalışanları ve kurtarma ekipleri de bulunuyor; yaralanan bir sağlık çalışanına ambulansta müdahale edilmesi görüntülendi.

Şifa ve el-Hılu hastanelerinin kuşatılması

Filistin resmi ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu Şifa Hastanesi ile gece saatlerinde hedef aldığı el-Hılu Hastanesi'ni kuşattı. Ordunun aralıksız saldırıları nedeniyle hasta ve yaralıların hastanelere ulaşması ile içeridekilerin tahliyesi engelleniyor.

Şifa Hastanesi ile bağlantının kesildiği, hastanede 12 yenidoğan bebeğin mahsur kaldığı ve sağlık çalışanlarıyla iletişimin sağlanamadığı belirtildi.

Hılu Hastanesi'nde ise kuşatma ve tankların yaklaşması nedeniyle hasta, yaralı ve sağlık personelinin bodrum kata indiği, içinde 90 kişinin bulunduğu ifade edildi; söz konusu kişilere ulaşım ve tahliye mümkün değil.

Yerinden edilmeler ve direniş

Saldırılar sonucu binalara sığınan yüzlerce yerinden edilmiş kişi yeniden yerlerinden edildi. İsrail ordusu, Gazze kentindeki Filistinlileri Gazze Şeridi'nin güneyine göçe zorlamak amacıyla yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Gazze kentinin batı kesiminde, kentin doğu ve kuzey mahallelerindeki kara ve hava saldırılarından kaçan çok sayıda Filistinli bulunuyor. Buna rağmen kentte 900 bin Filistinli topraklarını bırakmayı ve güney bölgelere göç etmeyi reddediyor.

