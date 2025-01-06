İsrail Gazze'de Sığınma Okulunu Vurdu: 40 Yaralı

İsrail Ordusunun Gazze'ye Bombardımanı Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 40 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile gerçekleştirilen bombardımanın Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir okulda meydana geldiği bildirildi.

Okulda bulunan siviller, saldırının ardından büyük korku ve panik yaşarken, İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okul binalarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail'in bombardımanları ve ablukası altında yaşayan 2,3 milyon insan, saldırılar nedeniyle en az bir kez yerinden edilirken, birçok kişi okul binalarına sığınmak zorunda kalıyor.