İsrail, Gazze'de Tarihi Eserlerin Yakınındaki Bölgeyi Bombaladı

İsrail ordusu Gazze kentindeki 783–787 blokları ve Kevser Kulesi civarını bombaladı; tarihi eserlerin bulunduğu binaya zarar gelip gelmediği henüz bilinmiyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 20:18
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, tarihi eserlerin bulunduğu bir binanın yakınındaki yerleşim alanlarını hedef alarak hava saldırıları düzenledi. Saldırıda binanın zarar görüp görmediği konusunda resmi bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Saldırı ve uyarı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze kentinde 783, 784, 785, 786 ve 787 numaralı yerleşim bloklarını kapsayacak yeni hava saldırıları düzenleneceğini duyurdu. Adraee, Gazze kentinin batısında yer alan bloklar arasında özellikle Kevser Kulesi isimli çok katlı bina ve çevresindeki çadırların bombalanacağını belirtti.

Adraee'nin paylaşımının ardından, saldırı uyarısı yapılan bölgeler İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Tarihi eserlerle ilgili endişeler

Haaretz gazetesi, bombalanan bölgenin yaklaşık 400 metre yakınında tarihi eserlerin bulunduğu bir binanın yer aldığını bildirdi. Haberde, ordunun 10 Eylül Çarşamba günü, Gazze kentinin er-Rimal Mahallesi'nde çok sayıda tarihi eserin bulunduğu bir binaya saldırı tehdidinde bulunduğu anımsatıldı.

Söz konusu binanın 10 kattan oluştuğu ve bodrum katının yıllardan beri "Fransız İncil ve Arkeoloji Enstitüsünün" deposu olarak kullanıldığı; binada binlerce tarihi eserin bulunduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca Fransa, UNESCO ve Kudüs Latin Patrikhanesi'nin çarşamba gününden bu yana İsrail'den saldırıyı ertelemesi yönünde girişimlerde bulunduğu, bazı önemli eserlerin Gazze kentindeki bir kiliseye taşındığı ve bu kilisenin saldırılara maruz kalmayacağı umudunun paylaşıldığı belirtildi.

Son iki gündür arkeologların binadaki en önemli eserleri kurtarmaya çalıştığı, binada kalan tarihi eserlerin yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Bombalanan bölgede yer alan tarihi eserlerin bulunduğu binanın doğrudan saldırılara maruz kalıp kalmadığı henüz bilinmiyor.

