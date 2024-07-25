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İsrail, Gazze'deki Alıkonulan Filistinlileri Serbest Bıraktı

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 6 Filistinliyi, ağır işkence izleriyle serbest bıraktı. Durum haberi ve gözlemler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 12:45
İsrail, Gazze'deki Alıkonulan Filistinlileri Serbest Bıraktı

İsrail, Gazze'de Alıkonulan 6 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının bir parçası olarak alıkoyduğu 2'si kadın 6 Filistinliyi serbest bıraktı. 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen kara saldırıları sırasında Deyr el-Belah'taki Kissufim askeri bölgesinde yapılan serbest bırakma işleminde, görgü tanıkları olayın detaylarını aktardı.

Gözaltı Süresi Ayrıntıları

Serbest bırakılan kişilerin aşırı yorgunluk ve bitkinlikle yürüyebildiği ifade edildi. Ayrıca, vücutlarında işkence izleri bulunduğu belirtildi. Alıkonulanlar, gözaltı süresince dayak, işkence, hakaret ve sürekli sorguya tabi tutulduklarını dile getirdiler.

Filistinlilerin Durumu

İsrail ordusunun Gazze'deki kara saldırılarında, kadınlar, çocuklar ve sağlık çalışanları dahil olmak üzere binlerce Filistinli alıkonuldu. Ancak, bunların yalnızca küçük bir kısmı serbest bırakıldı; diğerlerinin akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

Uluslararası Rapor ve Açıklamalar

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, 26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle yayımladıkları raporda, 7 Ekim'den bu yana en az 18 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Hamas ise, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin, intikam amaçlı ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldığını belirtti.

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