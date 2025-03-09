İsrail, Gazze'deki Ateşkes ve Esir Takası İçin Doha'ya Heyet Gönderiyor

İsrail, Gazze'deki ateşkes ve esir takası müzakereleri için Doha'ya heyet göndereceğini duyurdu. ABD, uzatma teklif etti.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 00:03
İsrail, Gazze'deki Ateşkes ve Esir Takası İçin Doha'ya Heyet Gönderiyor

İsrail, Gazze'deki Ateşkes ve Esir Takası İçin Doha'ya Heyet Gönderiyor

İsrail, ilk aşaması tamamlanmış olan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasının müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya bir heyet göndereceğini açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın müzakerelerini ilerletmek amacıyla pazartesi günü Doha'ya bir heyet göndereceği bildirildi. Açıklamada, ABD başta olmak üzere arabulucuların davetinin kabul edilerek bu kararın alındığı vurgulandı.

ABD'nin Ateşkes Uzatma Planı

İsrail devlet televizyonu Kan, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin 2 ay uzatılması karşılığında Hamas'ın elindeki 10 canlı esirin serbest bırakılması için bir girişimde bulunduğunu aktardı. Haberde, ABD ile Hamas arasında, Katar ve Mısır'ın desteğiyle yürütülen müzakerelerin, İsrail'in müdahalesi olmadan gerçekleştiği belirtildi.

Hamas ile İsrail Arasındaki Anlaşma

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girmişti. Anlaşma çerçevesinde, 27 Ocak tarihinde Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin geçişine açıldı ve 9 Şubat’ta İsrail ordusu bu bölgeden çekildi. Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı ise, 1 Şubat tarihinde hasta ve yaralılar için açılmıştı.

Birinci aşamada, İsrail hapishanelerindeki 1700’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken, Gazze'deki 33 İsrailli esir teslim alındı. Ayrıca, Gazze'deki 5 Taylandlı esirde serbest bırakıldı.

İkinci Aşama Müzakereleri Henüz Başlamadı

Anlaşmanın üç aşamaya bölünmesi beklenirken, ikinci aşama müzakerelerinin 3 Şubat itibarıyla başlaması gerekiyordu. Tel Aviv yönetimi, birinci aşamanın 1 Mart’ta sona ermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından hazırlanan uzatma planını kabul ettiğini ancak Hamas’ın bu planı reddettiğini açıkladı. Bunun üzerine Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemelerinin girişi durduruldu.

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