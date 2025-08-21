DOLAR
İsrail, Gazze'den Alıkoyduğu 10 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail, Gazze'de ağır koşullarda tutulan 10 Filistinliyi serbest bıraktı; serbest kalanlar işkence izleri ve şiddetli açlık belirtileri taşıyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 20:29
Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları: Serbest kalanlar işkence ve ağır açlık belirtileriyle Gazze'ye giriş yaptı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve insanlık dışı şartlarda tuttuğu 10 Filistinliyi serbest bıraktı.

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, serbest bırakılan 10 kişi, Han Yunus'un doğusundaki Kisufim geçidinden Gazze'ye giriş yaptı. Sağlık ekipleri, bu kişilerin bitkin durumda olduğunu ve bazılarının vücudunda işkence izleri bulunduğunu aktardı.

Serbest bırakılan Filistinliler verdikleri ifadelerde son derece ağır, insanlık dışı koşullarda tutulduklarını ve işkenceye maruz kaldıklarını anlattı. İsrail'in zaman zaman Gazze'den alıkoyduğu kişilerden küçük gruplar halinde serbest bırakmasına rağmen, serbest kalanlarda ciddi açlık belirtileri ve ağır fiziksel işkence izleri gözlemleniyor.

Filistin Esirler Cemiyeti daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in kara saldırılarının başlangıcından bu yana Gazze'den binlerce kişiyi alıkoyduğunu; aralarında kadınlar, çocuklar, sivil savunma ve sağlık personelinin de bulunduğunu, bu kişilerin akıbetinin gizlendiğini ve ağır koşullarda tutulduğunu vurgulamıştı.

Haberde ayrıca, Tel Aviv yönetiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana, ABD'nin de desteğiyle Gazze Şeridi'nde öldürme, açlıkla cezalandırma, yıkım ve zorla yerinden etme iddialarını içeren eylemler yürüttüğü; uluslararası çağrılar ve Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma yönündeki kararlarını görmezden gelmeye devam ettiği kaydedildi.

