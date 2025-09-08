İsrail Gazze'den Alıkoyduğu 16 Filistinliyi Serbest Bıraktı

Kızılhaç: Aylar süren işkence, kötü muamele ve tıbbi ihmal iddiaları

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yaptığı açıklamada, 16 Filistinli esirin serbest bırakılarak Kissufim askeri kontrol noktasından Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiğini bildirdi. Açıklamada ekiplerin aileleriyle iletişim kurmalarını ve yeniden bir araya gelmelerini sağladığı ifade edildi.

Kızılhaç, mart ayından bu yana 5'i kadın olmak üzere 290 Filistinlinin İsrail tarafından tek taraflı şekilde serbest bırakılmasına aracılık ettiğini ve bu kişilerin Gazze'deki ailelerine kavuşmalarına yardımcı olduğunu kaydetti.

Hastane kaynaklarına göre serbest bırakılan esirler, İsrail hapishanelerindeki kötü gözaltı koşulları nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşıyor. Kaynaklar, esirlerin tıbbi müdahale için Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildiğini belirtti.

Resmi bir açıklama yapılmazken, serbest bırakılanlar yetersiz beslenme ve İsrail hapishanelerindeki ağır fiziksel işkenceler nedeniyle çeşitli yaralanmalar yaşadıklarını aktardı.

Filistinli Esirler Cemiyeti daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'den binlerce Filistinliyi tam bir gizlilik içinde alıkoyduğunu ve en ağır zararları vermeyi amaçlayan korkunç koşullara maruz bıraktığını bildirmişti.