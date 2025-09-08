İsrail Gazze'den Alıkoyduğu 16 Filistinliyi Serbest Bıraktı

ICRC, İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu 16 Filistinlinin işkence ve tıbbi ihmal iddiaları sonrası serbest bırakıldığını ve Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 16:54
İsrail Gazze'den Alıkoyduğu 16 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail Gazze'den Alıkoyduğu 16 Filistinliyi Serbest Bıraktı

Kızılhaç: Aylar süren işkence, kötü muamele ve tıbbi ihmal iddiaları

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yaptığı açıklamada, 16 Filistinli esirin serbest bırakılarak Kissufim askeri kontrol noktasından Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiğini bildirdi. Açıklamada ekiplerin aileleriyle iletişim kurmalarını ve yeniden bir araya gelmelerini sağladığı ifade edildi.

Kızılhaç, mart ayından bu yana 5'i kadın olmak üzere 290 Filistinlinin İsrail tarafından tek taraflı şekilde serbest bırakılmasına aracılık ettiğini ve bu kişilerin Gazze'deki ailelerine kavuşmalarına yardımcı olduğunu kaydetti.

Hastane kaynaklarına göre serbest bırakılan esirler, İsrail hapishanelerindeki kötü gözaltı koşulları nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşıyor. Kaynaklar, esirlerin tıbbi müdahale için Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildiğini belirtti.

Resmi bir açıklama yapılmazken, serbest bırakılanlar yetersiz beslenme ve İsrail hapishanelerindeki ağır fiziksel işkenceler nedeniyle çeşitli yaralanmalar yaşadıklarını aktardı.

Filistinli Esirler Cemiyeti daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'den binlerce Filistinliyi tam bir gizlilik içinde alıkoyduğunu ve en ağır zararları vermeyi amaçlayan korkunç koşullara maruz bıraktığını bildirmişti.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Balkondan Düşen 61 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
2
İran ve Mısır Dışişleri Bakanları Gazze'deki Soykırımı ve Tahran'ın Nükleer Meselesini Görüştü
3
Denizli Merkezefendi'de Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
4
Ankara'da Kırgızistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı Konferansı
5
Fas'ta Huz Depremi İkinci Yılında: Depremzedeler Yeniden İnşa Hızlandırılsın
6
Muş Varto'da 'maganda kurşunu' 6 yaşındaki Ayşe Demirhan'i öldürdü
7
Bursa İnegöl'de Park Halindeki Tıra Çarpan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat