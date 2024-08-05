İsrail Gazze'den Atılan Roketlere Yanıt Verdi

İsrail, Gazze'den Roket Saldırısı Aldı

İsrail, bugün Gazze Şeridi'nden sınırdaki kasabalara doğru 15 roket atıldığını duyurdu. Saldırı sonucu bir İsrailli vatandaşın, şarapnel parçası isabet etmesiyle yaralandığı bildirildi.

Ordu Açıklama Yaptı

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyinden atılan 15 roketin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin birçok roketi imha etmesine rağmen, bazı bölgelerde şarapnel parçalarının düştüğü ifade edildi.

Yaralı Hayatını Kaybetmedi

Kanal 12 televizyonuna göre, roket saldırısında yaralanan kişinin durumunun ağır olmadığı belirtildi. Ayrıca, Gazze çevresindeki Beeri Yahudi yerleşiminin yakınlarına bir roketin düştüğü kaydedilirken, can kaybı veya maddi hasar ile ilgili bir detay verilmedi.

Hamas Saldırıyı Üstlendi

Roket saldırısının sorumluluğunu Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üstlendi.

Önceki Saldırılar

İsrail ordusu, bir gün önce de Gazze'nin Han Yunus kentinden Askalan yakınlarına 5 füze fırlatıldığını, bunlardan birinin Gan Yavne kasabasına düştüğünü açıklamıştı.