İsrail, Gazze'den Yurtdışına Nakil için Çocuğun Annesine Refakat İzni Vermedi

İsrail, Çocuğun Annesine Refakat İzni Vermedi

İsrail, böbrek yetmezliği tedavisi için Gazze Şeridi'nden yurtdışındaki bir hastaneye nakledilecek 10 yaşındaki Abdullah Ali Salih Ebu Yusuf'un annesine refakat izni vermedi. Bu durum, annenin ve ailenin yaşadığı derin üzüntüyü artırdı.

Annenin Yürek Burkan İfadesi

Abir Şehade Ebu Yusuf, çocuğuyla birlikte olamayacak olmanın acısıyla yol kenarında gözyaşları içinde konuştu. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinden olan Abir, "Bir çocuğu annesinden nasıl mahrum edebilirler? Tüm bu ülkeler hasta bir çocuğun annesinden ayrılmasını nasıl kabul edebilirler?" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Red Cevabı ve İnsan Hakları Örgütlerine Başvuru

Abir Şehade, oğluna refakat edebilmek için İsrail makamlarına başvuruda bulunduklarını ancak red cevabı aldıklarında şok olduklarını açıkladı. "Birleşik Arap Emirlikleri'ne sevki var ve biz İsrail'e (refakat için) bir seyahat talebinde bulunduk ve şoke olduk, annenin reddedilmesi bizi şok etti." dedi.

Kız Kardeşe İzin Verildi, Ancak Bilgi Yok

Oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olamayan Abir, "Kızımın erkek kardeşinin sağlık durumuna ilişkin bir şey bilmediğini ve hasta olsa bile onunla nasıl başa çıkacağını bilemeyeceğini" belirtti.

Böbrek Yetmezliği ve Diğer Sağlık Sorunları

Abir Şehade, 10 yaşındaki oğlunun böbrek yetmezliği, beslenme bozukluğu ve diğer sağlık sorunları ile mücadele ettiğini vurguladı. "Özel ihtiyaçları olan bir çocuk ve annesi dışında kimse onun durumunu anlayamaz." diyerek olayın ciddiyetine dikkat çekti.

25 Bin Hasta ve Yaralı Gazze'de Tehlikede

Filistinli ve farklı ülkelerden doktorlar, 3 Aralık'ta yaptıkları açıklamada, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde 25 bin hasta ve yaralı olduğunu bildirmiş, bu kişilerin tedavisi için işgal altındaki Doğu Kudüs’te veya üçüncü ülkelerdeki hastanelere sevki çağrısında bulunmuştu.