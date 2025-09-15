İsrail, Gazze'den Zorla Göç Ettirdiği Filistinlileri El-Mevasi'de Hedef Alıyor

İsrail ordusunun Gazze kentindeki Filistinlileri güneydeki El-Mevasi bölgesine zorla göç ettirdiği, burada toplanan sivilleri hedef alarak katliam gerçekleştirdiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, Gazze kentindeki Filistinlileri yoğun top atışlarıyla Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan El-Mevasi bölgesindeki kalabalık kamplara itiyor." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, Han Yunus kentinin kıyı şeridinde yer alan El-Mevasi bölgesindeki kamplarda yeterli miktarda su ve gıda gibi temel yaşam malzemelerinin bulunmadığı, tehlikeli hastalıkların ise hızla yayıldığı aktarıldı.

Zorla yerinden edilen bu insanların gerek kampların içinde gerekse buradan çıkmak isterken hedef alınarak vurulduğu; bunun tüm uluslararası ve insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu saldırıları ve yıkımı artırdı

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan göletinin bulunduğu bölge ile güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bomba yüklü askeri araçlar ve robotlarla gerçekleştirdiği yıkımları genişletirken topçu ve hava saldırılarını da artırdı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlileri zorla göç ettirdiği güneydeki El-Mevasi bölgesinin sağlık, barınma ve altyapı gibi en temel hizmetlerden yoksun olduğunu vurgulamıştı.