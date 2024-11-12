İsrail, Gazze'nin Kuzeyine BM Erişimini Engelliyor: Durum Kritik Hale Geldi

İsrail'in Gazze Kuşatması Sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, İsrail'in kuşatması altındaki Gazze'nin kuzeyine BM'nin erişiminin engellendiğini ve 1 aydan uzun süredir UNRWA'nın hiçbir yetkilisinin bu bölgeye ulaşamadığını duyurdu.

Gazze'deki Durum Felaket Düzeyinde

Wateridge, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrimiçi katılarak, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun felaket düzeyinde olduğunu belirtti. Ekim ayında, okuldan barınağa dönüşen alanlara en az 64 saldırı düzenlendiğini vurguladı. Bu saldırılar sonucunda yüzlerce Gazzeli hayatını kaybetti.

Kış Ayları İçin Endişeler Artıyor

Kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle, yerinden edilmiş kişilerin barınma koşullarının tamamen yetersiz olduğunu ifade eden Wateridge, insanların sokakta yaşadığını ve kaldırımda uyuduğunu kaydetti. "Gazze Şeridi’ne yağmur yağdığında aşırı endişeleniyoruz" diyen Wateridge, 500 bin kişinin sel bölgelerinde yiyecek ve barınma imkanından mahrum olduğunu aktardı.

Yardım Gönderimleri En Düşük Seviyede

UNRWA Kıdemli İletişim Görevlisi, Gazze'ye yapılan yardımların son aylarda en düşük seviyeye düştüğünü belirtti. Ekim ayında ortalama günde 37 yardım tırı giriş yapmış olup, bu yardımların 2,2 milyon kişi için yeterli olmadığını vurguladı.

Gıda Güvenliği Krizi Kapıda

Wateridge, BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) yayımladığı rapora dikkat çekerek, Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşama riskinin yüksek olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz ay 1,7 milyon kişi gıda yetersizliği yaşadı. "Akut yetersiz beslenme, savaş öncesinden 10 kat daha fazla" ifadelerini kullandı.

BM'nin Talep Ettiği Erişim Reddedildi

AA muhabirinin sorduğu sorulara yanıt veren Wateridge, geçen ay kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeyine gıda girişine izin verilmediğini bildirdi. "BM'nin bu bölgeye erişim için yaptığı her talep reddedildi" diyen Wateridge, Dünya Sağlık Örgütü tarafından sınırlı tıbbi tahliyelerin yapıldığını belirtti. Ancak, Gazze'nin kuzeyine yaptığı iki görev de İsrail tarafından reddedildi.

Sonuç olarak, kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeyine erişim neredeyse imkansız hale geldi ve UNRWA'dan kimse 1 aydan uzun süredir buralara ulaşamıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.