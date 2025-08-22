İsrail, Gazze'nin Kuzeyine Su Kısıtlamasıyla Göçe Zorluyor

İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerindeki Filistinlileri güney bölgelere zorla göç ettirmek ve Gazze kentinin işgaline hazırlanmak amacıyla kuzeye verilen su miktarını azaltma planı yapıyor.

Hükümet kararı ve su hatlarındaki kesintiler

İsrail devlet televizyonu KANın haberine göre hükümet, kuzey bölgesine verilen suyu azaltmayı ve Gazze Şeridi’nin güneyine iki yeni su hattı döşemeyi planlıyor.

Ocak 2025'ten bu yana İsrail, Gazze'yi besleyen son su kaynağı olan Mikrot şirketinin su hatlarını kesti. Mart 2025'te ise Deyr el-Belah'ın güneyindeki merkezi su arıtma tesisinin son elektrik hattı devre dışı bırakıldı.

İşgal planı ve nüfus hareketi

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline yönelik plana onay vermişti. Plan kapsamında ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye sürgün edilecek, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini ifade etti. İsrail basınında ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği belirtildi.

Plana göre ikinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'deki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Tarihçe ve mevcut durum

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.