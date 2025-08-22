DOLAR
41 -0,18%
EURO
47,52 -0,05%
ALTIN
4.401,92 -0,21%
BITCOIN
4.615.261,43 0,18%

İsrail, Gazze'nin Kuzeyine Su Kısıtlamasıyla Göçe Zorluyor

İsrail, Gazze'nin kuzeyine verilen suyu azaltarak yüz binleri güneye göçe zorlamayı ve Gazze kentini işgal etmeyi planlıyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 00:16
İsrail, Gazze'nin Kuzeyine Su Kısıtlamasıyla Göçe Zorluyor

İsrail, Gazze'nin Kuzeyine Su Kısıtlamasıyla Göçe Zorluyor

İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerindeki Filistinlileri güney bölgelere zorla göç ettirmek ve Gazze kentinin işgaline hazırlanmak amacıyla kuzeye verilen su miktarını azaltma planı yapıyor.

Hükümet kararı ve su hatlarındaki kesintiler

İsrail devlet televizyonu KANın haberine göre hükümet, kuzey bölgesine verilen suyu azaltmayı ve Gazze Şeridi’nin güneyine iki yeni su hattı döşemeyi planlıyor.

Ocak 2025'ten bu yana İsrail, Gazze'yi besleyen son su kaynağı olan Mikrot şirketinin su hatlarını kesti. Mart 2025'te ise Deyr el-Belah'ın güneyindeki merkezi su arıtma tesisinin son elektrik hattı devre dışı bırakıldı.

İşgal planı ve nüfus hareketi

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline yönelik plana onay vermişti. Plan kapsamında ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye sürgün edilecek, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini ifade etti. İsrail basınında ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği belirtildi.

Plana göre ikinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'deki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Tarihçe ve mevcut durum

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de fotokapanla tespit edilen kenevir zanlısı gözaltında
2
Kayseri İncesu'da Motosiklet Kazası: Nurican Karaca (23) Hayatını Kaybetti
3
Filistin'den E1 Projesi Kararına Tepki: İngiltere ve 21 Ortağın Kınaması Memnuniyetle Karşılandı
4
Çorum Belediyesi Personeline 90 Bin Lira Banka Promosyonu
5
Büyükçekmece'de duvarlardan ses ihbarı: 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı
6
İsrail, Gazze'nin Kuzeyine Su Kısıtlamasıyla Göçe Zorluyor
7
22 Ağustos 2025 Gündem Özeti: Türkiye ve Dünya Haberleri

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım