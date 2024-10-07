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İsrail, Gazze Sağlık Kuruluşlarının Yüzde 65'ini Hedef Aldı

Gazze'deki sağlık hizmetleri büyük bir darbe aldı; 7 Ekim'den itibaren birçokacıdan tıbbi yardıma erişim kısıtlandı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 16:50
İsrail, Gazze Sağlık Kuruluşlarının Yüzde 65'ini Hedef Aldı

Gazze'deki Sağlık Krizi derinleşiyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı operasyonlar sırasında, Gazze Şeridi'ndeki sağlık kurumlarının yaklaşık yüzde 65'i hedef alınarak büyük bir zarar gördü.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bu saldırılar sonucunda binlerce hastanın önemli tıbbi hizmetlerden mahrum bırakıldığını duyurdu. Bakanlık, sağlık kurumlarının sadece 300 doluluk oranıyla kısmi kapasiteyle hizmet vermeye çalıştığını belirtti.

Altyapının Tahrip Olması ve Salgın Hastalık Riski

Bakanlık, Israil ordusunun altyapı ve kanalizasyon sistemlerini tahrip ettiğinin, ayrıca temiz su ve hijyen ürünlerinin girişinin engellendiğinin altını çizdi. Bu durumun, hepatit, çocuk felci ve diğer cilt hastalıkları gibi salgın hastalıkların yayılmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Hayati Tehlike Altındaki Hastalar

Ayrıca, açıklamada 12 bin kanser hastası ve 50 bin hamile kadın'ın temel sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığına dikkat çekildi. Özellikle diyaliz hizmetlerine erişim kaybı nedeniyle yüzlerce hastanın yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Ölü ve Yaralı Sayıları Artıyor

7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere toplamda 41 bin 909 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca 97 bin 303 kişide yaralanma ile sonuçlandı. Enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alınmasıyla sivil altyapı da büyük ölçüde tahrip ediliyor.

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