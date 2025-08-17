İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir Gazze İşgal Planını Onayladı

Ordu yetkilileriyle yapılan toplantıda plan onaylandı; hükümet kararı hafta sonu bekleniyor

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze kentini işgal etme planını onayladığı bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Zamir, ordu yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda bu kararı aldı; toplantıya İsrail ordusunun esir ve kayıplardan sorumlu komutanı Nitzan Alon da katıldı.

Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın planı 19 Ağustos'ta onaylamasının beklendiği ve İsrail güvenlik kabinesinin bu amaçla hafta sonu toplanacağı belirtildi. Haberde ayrıca Gazze'deki Filistinlilerin tahliye planının, talep gelmesi halinde ABD'ye sunulacağı aktarıldı.

Plan doğrultusunda, kaynaklara göre "en az 2 hafta içinde Filistinlilerin kenti boşaltacağı" ve ardından kente aşamalı bir askeri operasyonla girileceği ifade edildi. İsrail Kanal 12 televizyonu da Zamir'in planı onayladığını ve planın hafta sonundan önce hükümet tarafından da onaylanacağını aktardı. İsrail ordu radyosu ise Zamir'in planı onaylamak üzere Güney Bölgesi Komutanlığı ile bir araya geleceğini duyurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline yönelik plana onay vermişti. Kabine öncesi konuşan Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti. İsrail Kamu Yayın Kurumu KAN da ordunun Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen askeri operasyonu hızlandırmaya hazırlandığını bildirmişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın Eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği ifade edildi. Plana göre ilk aşamada Gazze kenti işgal edilecek, yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar düzenlenecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Tarihi bağlamda, İsrail 1967'den 2005'e kadar 38 yıl süren bir dönemde Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.