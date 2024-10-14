İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, İHA Saldırısının Ardından Üssü Ziyaret Etti

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Askerleriyle Bir Araya Geldi

Sosyal medyada ölüm haberleri yayılan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının hedefi olan askeri üssü ziyaret etti.

Halevi'nin Ziyareti ve Açıklamaları

İsrail ordusunun yaptığı resmi açıklamaya göre, Halevi, Hayfa'nın güneyinde yer alan ve 4 askerin hayatını kaybettiği, 58 askerin yaralandığı askeri üssü ziyaret etti. Ziyaret sırasında Halevi, saldırının acı verici sonuçlarına vurgu yaptı.

Hizbullah'ın İHA İle Gerçekleştirdiği Saldırı

Hizbullah, dün Hayfa'nın güneyinde bulunan İsrail ordusuna ait askeri üssü hedef almıştı. Sosyal medyada, DBA sırasında Halevi'nin de hedef alınan üste bulunduğu ve yaralandığına dair spekülasyonlar ortaya çıkmıştı. Ancak Halevi, bu iddialara yanıt vermek amacıyla, saldırının ardından askerleriyle birlikte alana giderek destek mesajı verdi.

Hakkında sosyal medyada öldüğü yönünde iddialar bulunan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi (solda), Hizbullah'ın dün insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı askeri üssü ziyaret etti.

Hakkında sosyal medyada öldüğü yönünde iddialar bulunan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi (solda), Hizbullah'ın dün insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı askeri üssü ziyaret etti.

Hakkında sosyal medyada öldüğü yönünde iddialar bulunan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi (solda), Hizbullah'ın dün insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı askeri üssü ziyaret etti.