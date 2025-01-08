İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Gazze'ye Yönelik Saldırı Tehdidi

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Sert Açıklama

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrailli esirler ülkelerine dönene kadar Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırıların durmayacağını duyurdu. Bu açıklama, İsrail ordusunun periyodik saldırılarının arka planında yapıldı.

Durum Değerlendirmesi ve Tehditler

Halevi, Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, 162. Tümen Komutanı Tuğgeneral Itzik Cohen ile birlikte Gazze'nin kuzeyi'ndeki Cibaliya bölgesinde bir durum değerlendirmesi gerçekleştirdi. Halevi, "Durmayacağız, Hamas’ı, kaçırılanların tamamının geri verilmesi gerektiğini anlayacak noktaya getireceğiz." şeklinde sert ifadeler kullandı.

Filistinli Tutuklular ve Sivil Kayıplar

Halevi, Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmaması durumunda daha fazla Filistinlinin tutuklanacağı ve öleceği tehdidinde bulundu. İsrail hapishanelerinde 10,300'den fazla Filistinlinin bulunduğu belirtilirken, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 100 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan, Hamas, İsrail'in saldırıları sırasında birçok esirin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail'in Saldırıları ve Can Kaybı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda 17,800'den fazlası çocuk, yaklaşık 12,300'ü kadın olmak üzere toplamda 45,885 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, 109,196 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildiriliyor. Sivil altyapının hedef alındığı bu saldırılar, halkın güvenli sığınak olarak kullandığı hastaneler ve eğitim kurumlarını da tahrip etmekte.