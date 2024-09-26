İsrail Genelkurmay Başkanından Hizbullah Açıklaması

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Açıklama

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan’da Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıların devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Halevi, bu konuda "Yıllardır bu fırsatı bekliyorduk." açıklamasını yaptı.

Lübnan'da Saldırılar Hız Kazandı

Halevi'nin açıklamaları, Hizbullah ile ateşkes müzakerelerinin gündemde olduğu bir dönemde dikkatleri çekti. İsrail ordusunun, 8 Ekim'den beri Lübnan'da kontrollü çatışmalar yürüttüğü ve 23 Eylül tarihinden bu yana Lübnan’ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Lübnanlı yetkililere göre, son hava saldırıları sonucunda 679 kişi yaşamını yitirirken, bombardımanlar nedeniyle yaklaşık 150 bin kişi yerinden edildi.