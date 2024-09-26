DOLAR
34,15 -0,02%
EURO
38,23 -0,48%
ALTIN
2.932,18 -0,52%
BITCOIN
2.228.975,72 -2,89%

İsrail Genelkurmay Başkanından Hizbullah Açıklaması

İsrail Genelkurmay Başkanı, Hizbullah'a yönelik saldırıların sürmesi gerektiğini vurguladı ve yıllardır bu fırsatı beklediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 18:14
İsrail Genelkurmay Başkanından Hizbullah Açıklaması

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Açıklama

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan’da Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıların devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Halevi, bu konuda "Yıllardır bu fırsatı bekliyorduk." açıklamasını yaptı.

Lübnan'da Saldırılar Hız Kazandı

Halevi'nin açıklamaları, Hizbullah ile ateşkes müzakerelerinin gündemde olduğu bir dönemde dikkatleri çekti. İsrail ordusunun, 8 Ekim'den beri Lübnan'da kontrollü çatışmalar yürüttüğü ve 23 Eylül tarihinden bu yana Lübnan’ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Lübnanlı yetkililere göre, son hava saldırıları sonucunda 679 kişi yaşamını yitirirken, bombardımanlar nedeniyle yaklaşık 150 bin kişi yerinden edildi.

İLGİLİ HABERLER

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Lübnan'a Yönelik İHA Saldırısı: Bir Yaralı
2
Ermenistan Anayasa Mahkemesi Sınır Belirleme Yönetmeliğini Onayladı
3
Kırklareli'nde Otopark Yangını: 1 Ölü, 12 Yaralı
4
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
5
Münbiç'te Öğrenci Protestosu: PKK/YPG Müfredatına Karşı Eylem
6
Tunus ve Türkiye Seyahat Acenteleri Turizm İşbirliğini Güçlendiriyor
7
ABD Savunma Bakanı Austin'den Lübnan ve İsrail Açıklaması: Durum Endişe Verici

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri